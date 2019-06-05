獨家》上台語電台 蔡英文：連任後打造生活品質、福利最好國家

2019-06-05 18:21

〔記者謝武雄／桃園報導〕總統蔡英文接受大溪電台《小鳳有約》節目專訪，於今天下午5點到6點在全國10多個台語電台同步播出，蔡總統除了闡述4年來各項施政績效，也娓娓道來台灣首位女總統的心路歷程。

《小鳳有約》由桃園市議員呂林小鳳、大溪電台副台長簡榮霖擔任主持人，節目於每週三下午5點到6點播出，今天的節目除了在大溪電台所屬的4個電台播出，還有10多個台語電台也同步播出。而民進黨總統初選競選活動需於6日晚間12點截止，選在截止日前一天同步聯播、暢所欲言，固樁意味濃厚。

蔡總統提到，她是台灣第一位女性總統，背負眾多選民期望而當選，2016年很多人投票給她，對她寄望很深，所以，她一定要做好歷任總統想做卻不敢改革的事情，雖然改革過程中無法立即產生效果，不了解的人會給她壓力、也會攻擊，但她必須發揮女性承擔壓力及等待成果特性；經過3年，許多基礎做好了，成績也漸漸呈現，原本批評的人，現在也都能了解她忍住批評、默默做事的女性忍耐精神。

蔡總統也提到，堅持台灣的民主與自由，友邦國家也肯定台灣發揮亞洲區域穩定力量，給台灣更多支持，許多國際會議也都主動發聲，為台灣爭取權益，這就是為什麼她要堅守台灣的民主自由，讓世界看到台灣對民主自由的貢獻。

談到台灣經濟問題，蔡總統認為，台灣這幾年一直在打基礎，現在基礎已經完成，今年才會出現投資大爆發情形，目前台商回流超過3千億元，預計年底會到達5千億元，世界很多大品牌廠商都加碼投資台灣，或把國外投資移到台灣；而台灣投資大爆發主因，除了前瞻計畫之外，還有5+2產業計畫，包含國防產業、再生能源等，其中彰化外海離岸風電，8年內就有1兆投資，未來台灣發展的都是最頂級的科技研發產業，不再是代工產業，更多的投資也會陸續進入台灣，為年輕人創造更多工作機會。

呂林小鳳提到，5月所得稅報稅，民眾都很有感。蔡總統說，她上任總統後，就要求當時的行政院長林全著手減稅，希望能照顧基層民眾、勞工，也可以讓年輕人少一點經濟負擔；在2017年減稅措施送入立法院，2018年通過法案，今年民眾報稅就有感， 最近下鄉到各地方視察，碰到許多年輕人都說這次的減稅措施真的「有感、有感」。

針對台灣面臨少子化、高齡化問題，蔡總統說，少子化是國安危機，所以，政府除了為年輕父母減稅，也希望用更多的福利政策來照顧年輕父母，減輕育兒負擔，讓他們願意完成傳宗接代的倫理責任，所以去年推出育嬰津貼政策，今年8月再加碼全國統一育兒津貼，上公立幼稚園家長只需負擔2500元、上非營利幼兒園只要負擔3500元、私立幼兒園4500元，其他就學支出都由政府負責，即使孩子沒有上幼兒園，在家照顧的家長也可獲得2500元津貼，政府也將規劃增加3000班公立托兒所，讓小朋友都能上公托。

在照顧老人方面，長照2.0政策就是讓老人在社區或是家中都可以受到照顧，也可以減輕年輕人照顧負擔。

面對年輕人出社會買不起房子壓力，政府決定推出品質好的社會住宅，第一任興建完成4萬戶、第二任完成12萬戶，還有8萬戶的包租代管政策，將房東多餘的房子，由政府擔保轉介給需要房子的民眾，房東租屋有租金保障、房客也有租屋補貼。

最後，蔡總統提到若能連任，未來4年將發展台灣成為生活品質最好、各種福利最好的國家；產業全面升級成為世界級產業國家；她會守住台灣自由民主的寶貴價值，努力保衛台灣，國防防衛力量也會更大，會交更多國際好友，讓世界知道台灣對民主自由的貢獻。

蔡總統說，連任後，也將在2023年舉辦「台灣博覽會」，將台灣這幾年來累積的民主自由價值、科技軟實力、各項建設硬實力及推動綠能環保的成果，呈現在國際世界面前，讓國際各國眼睛為之一亮，讓國際知道耀眼的台灣，雖然台灣還有很多挑戰，但台灣人一定可以克服挑戰，變成一個在亞洲非常先進的國家。

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