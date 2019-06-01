「英文」能用畫的！11歲女與母賭氣創作 接到總統府神秘掛號

2019-06-01 23:02

〔記者王捷／台南報導〕年僅11歲的小畫家「潤餅」因為忘了把英文課本帶回家與母親吵架，賭氣下畫了「英文」，潤餅媽覺得女兒筆下的總統蔡英文很可愛，因此寄到了總統府表達支持，原本以為大概沒有下文，沒想到10天後，潤餅媽突然接到郵局通知，有封「神秘掛號」等她去領，正是總統府給她的意外驚喜，告訴潤餅，總統府收到蔡英文的畫像很開心，還回贈的總統府文創迴紋針、膠帶，讓潤餅媽覺得總統很接地氣。

還在讀國小五年級的潤餅，母親也很有藝術天分，從事文創飾品的工作，母親為了讓潤餅不要成為手機兒童，在潤餅懂事以來，就鼓勵她看完名人的故事後，將印象中的名人畫出來，培養她隨時隨地只要有筆在手就想創作的習慣。

潤餅擅長用壓克力原料作畫，潤餅媽告訴她如何把圖畫出來，還要替自己的作品加值，教她如何透過網路宣傳自己，賣出自己的文創商品替自己賺零用錢。母女倆也常合作，潤餅媽會將潤餅的創作開模做金工，變成有特色的飾品，連知名藝人曾寶儀都買過潤餅的創作，但這次為何要畫蔡英文，潤餅媽說都是因為母女倆吵架的關係。

上個月的某一天，潤餅隔天要考英文，但忘了帶英文課本回家複習，被潤餅媽唸了一頓，她賭氣說英文也能用「畫」的，就抓著畫筆躲進房間，不久就「潤餅」就拿了一幅印象派蔡英文畫像出來，領巾上還有一串英文字母，讓潤餅媽覺得好氣又好笑。

潤餅媽看到潤餅第一次畫的政治人物，覺得很有特色，將這一幅約A3大小的壓克力板畫寄到總統府，原本潤餅媽認為，總統這麼忙，大概沒時間留意，不過至少表達了支持蔡英文的意思。

大約在寄出畫作後的10天，潤餅媽突然收到郵局通知，要領掛號信，她心理想大概是潤餅的作品被退回來了，沒想到她收到的是總統府的回函，內容大約是說，總統府收下潤餅的作品，也鼓勵潤餅繼續加油，並回贈總統府的迴紋針、膠帶文創文具，讓潤餅媽覺得總統很接地氣。

潤餅媽說，潤餅收到回函後將回函護貝，貼在自己的房間，時時刻刻鼓勵自己，也有朋友來問潤餅，想不想辦一個小畫展，讓她替潤餅感到驕傲。

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