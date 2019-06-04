悶熱高溫上看34度 各地午後易有雷陣雨

2019-06-04 06:34

〔即時新聞／綜合報導〕今（4）日西半部地區有局部短暫陣雨，中午過後在熱力作用影響下，各地仍易有雷陣雨發生的機率，且山區較易出現明顯的雨勢，建議白天外出還是攜帶雨具備用，傍晚之後鋒面遠離，天氣將逐漸趨於穩定。

氣溫方面，各地高溫普遍在32至34度，沒下雨的時候感受悶熱，外出活動請適時補充水份並注意防曬。

另外，金門及馬祖清晨易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請多留意航班資訊。

空氣品質部分，今日鋒面逐漸北抬，但各地仍有降雨機會，環境風場為西南至偏南風，中部以北為下風處，易累積污染物；北部地區須留意午後光化反應作用使臭氧濃度偏高；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

未來天氣方面，週三至週六（5日至8日）太平洋高壓逐漸西伸壟罩台灣地區，鋒面北退至華中一帶，水氣偏少，天氣大致穩定，白天各地高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨，尤其山區雨勢會較明顯，到山區活動請注意；另外，這段期間，週三至週四偏南風的關係，東部及東南部亦有局部短暫雨，而週五至週六清晨因西南風與陸風輻合在中南部沿海亦有些微的短暫陣雨；氣溫方面，各地高溫約32至35度，請注意防曬、多補充水分。

下週日、下週一（9日、10日）鋒面滯留於台灣北部海面，天氣不穩定，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨或雷雨，氣溫也會相較前幾天略降1至2度。

11日至13日鋒面滯留於台灣北部海面，天氣仍不穩定，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨或雷雨；提醒大家，梅雨季期間，鋒面附近容易伴隨著中尺度對流系統，造成短時強降雨及劇烈天氣現象，請隨時留意氣象局發布的最新天氣訊息。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 34 26 ~ 32 28 ~ 32 25 ~ 30

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