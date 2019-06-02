熱！週一大台北、花東恐34度以上 各地午後易雨

2019-06-02 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕明天（3日）鋒面滯留於台灣北部海面，天氣與今天類似，各地天氣變化迅速、時雨時晴，午後易出現明顯雨勢，其中大台北地區、花東縱谷、台東大武附近及南部山區要注意34度以上高溫。

中央氣象預報，明天（3）日鋒面位於台灣北部海面，台灣北部、東北部地區及金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖亦有局部短暫陣雨或雷雨；中部以北、東北部地區及南部山區有局部大雨發生的機率，尤其午後山區有局部豪雨發生的機率。

氣溫方面，氣象局今天下午5點便發布了高溫警訊，明（3）日白天台北市盆地，台東縣地區為會出現36度以上的黃色燈號，提醒大家減少戶外活動及勞動、注意防曬、多補充水份。各地氣溫仍有30度上下，感受悶熱。

空品方面，由於天氣不穩定，各地皆有降雨發生的機會，有利於污染物洗除，污染物濃度將視降雨時間及強度而有所變化。預計竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。

紫外線方面，明天除了基隆市與連江縣為「高量級」外，各地普遍是「過量級」，台東縣更是達到了「危險級」，建議民眾最好不要在中午前後於烈日下活動，出門防曬工作務必要做全。

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