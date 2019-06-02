北市高溫飆36.6度 刷新今年最高溫

2019-06-02 14:14

〔記者蕭玗欣／台北報導〕昨起到週一鋒面滯留在台灣北部海面，不過今天局部地區卻出現極端高溫，中央氣象局預報員陳建安表示，今天中午12點左右台北市測得36.6度，刷新今年最高溫紀錄，其次是台東大武36.1度；氣象局預估，明天西半部仍有機會上看35度，台東大武還有36度高溫發生可能性，各地山區及山區附近平地午後熱對流會更旺盛，要留意有豪雨或大雨發生機會。

氣象局：未來一週都是高溫炎熱

氣象局說，未來一週感受較悶熱，西半部白天高溫都有32到34度，局部地區甚至有35度，宜花地區32度，台東除週一受焚風影響會比較熱，週二過後高溫大致維持在33度左右。

氣象局預報員陳建安表示，今天台灣附近吹西南風，北部及東半部位於背風側，容易產生沉降作用，今天全台最高溫是台北市36.6度，當時相對濕度僅40％。氣象局表示，雖然鋒面滯留在台灣附近，但今天白天降雨情況僅出現在南台灣一帶，且沒有下雨時仍有陽光照射，所以感覺上較為悶熱。

陳建安說，目前各地氣溫逐漸下滑，高溫不會再往上衝，但各地山區及接近山區的平地則要留意午後熱對流帶來的大雨。

明天鋒面持續滯留在台灣北部海面，各地天氣大致與今天類似，全台灣有機會發生斷續降雨，沒下雨時晴朗炎熱，北台灣高溫上看35度，台東大武因焚風作用，仍有機會上看36度高溫。氣象局提醒，明天午後熱力作用影響，山區及近山區平地容易有較大雨勢，恐有大雨或豪雨發生。

週二鋒面遠離，各地天氣趨於穩定，週六以前各地都受西南風影響，沒有太多水氣，以多雲到晴的天氣為主，山區及近山區平地午後短暫雷陣雨發生機會高，南台灣則整天會有斷續降雨。

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