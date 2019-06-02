各地多雲易陣雨 高溫上看33度 7縣市大雨特報

2019-06-02 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕受對流雲系發展旺盛，今（2）日凌晨3點多氣象局就針對彰化以南7縣市發布大雨特報。由於鋒面仍滯留於台灣北部海面，西南風略增強，今日各地區天氣以多雲為主、偶有局部短暫陣雨，中午過後因熱力作用影響，山區降雨較明顯，請多加留意。

氣溫方面，下雨之前天氣悶熱，各地高溫約32、33度，其中大台北盆地高溫34度左右，台東有發生焚風的機率，提醒當地民眾多加注意。此外，受西南風沉降影響，氣象局表示今日台東地區為高溫黃色燈號，提醒前往當地民眾減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

海上天氣方面，新竹以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿及馬祖沿海、鄰近海域易有8至9級強陣風，沿海風浪較大，海邊活動及海上作業請注意安全；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請多留意航班資訊

空氣品質部分，今日鋒面位於台灣北部海面，各地皆有降雨發生的機會，降水洗除污染物，污染物濃度將視降雨時間及強度而有所變化；中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

未來天氣方面，下週一（3日）鋒面位於台灣北部海面，呈現近似滯留狀態，天氣較不穩定，北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也會有局部短暫的降雨，中午過後因熱力作用影響，降雨較明顯，尤其山區有局部豪雨發生的機率，請多加留意；另外，東南部地區有焚風發生的可能性，提醒當地民眾多加注意。

下週二至下週六（4日至8日）鋒面逐漸北抬，結構亦逐漸減弱，對台灣的影響減小，下週二仍有些水氣，各地白天仍有降雨的機率，入夜後趨緩，下週三起台灣天氣主要受西南風影響，僅迎風面的南部地區有不定時小範圍短暫陣雨，其他地區天氣穩定，為多雲到晴午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

另外，下週四以前金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，尤其清晨、深夜機率更高一些，交通往返請注意航班資訊。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 34 26 ~ 32 27 ~ 33 25 ~ 32

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