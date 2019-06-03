鋒面滯留時雨時晴 北高東高溫上看36度

2019-06-03 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕今（3）日鋒面仍滯留於台灣北部海面，天氣與昨天類似，各地天氣變化迅速、時雨時晴，午後在熱力作用影響下較易出現明顯的雨勢。

氣溫方面仍高，受西南風沉降影響，氣象局表示，今（3）日台東地區，台北市盆地，高雄市近山區為高溫黃色燈號，估計高溫在36度以上，請民眾減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

另外提醒，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，尤其清晨、深夜機率更高一些，交通往返請多留意航班資訊。

空氣品質部分，今日鋒面仍位於台灣北部海面，台灣位於鋒面前緣，天氣不穩定，各地皆有降雨發生的機會，有利於污染物洗除，污染物濃度將視降雨時間及強度而有所變化；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。

未來天氣方面，週二至下週日（4日至9日）鋒面逐漸北抬，結構亦減弱，對台灣的影響減小，週二仍有些水氣，各地白天有斷續降雨，入夜後趨緩，週三起天氣主要受西南風影響，僅迎風面的南部地區有不定時小範圍短暫陣雨，其他地區天氣穩定，為多雲到晴午後有局部短暫雷陣雨的天氣；氣溫方面，晨間舒適、白天悶熱。

10日至12日另一鋒面滯留於台灣北部海面，天氣再轉不穩定，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；提醒大家，梅雨季期間，鋒面附近容易伴隨著中尺度對流系統，造成短時強降雨及劇烈天氣現象，請隨時留意氣象局發布的最新天氣訊息。

另外，週四以前金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，尤其清晨、深夜機率更高一些，交通往返請注意航班資訊。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 34 26 ~ 33 27 ~ 33 25 ~ 32

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