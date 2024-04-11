竹北市英文怎麼拼？同面路牌2種拼法 老外、鄉親霧煞煞

新竹縣市交界的頭前溪大橋上，同一面標誌中，竹北市的英文拼法不同，交通部公路局北區養護工程分局新竹工務段表示，上面是通用拼音，下面是客語譯音。（記者黃美珠攝）

2024/04/11 13:14

〔記者黃美珠／新竹報導〕是「Zhubei City」？還是「Zhugbed Shi」？新竹縣、市交界的頭前溪大橋北上車道上，一面往竹北方向的路標「竹北市」，同面板上英文版卻有2種，綠底白字寫著「Zhubei City」，白底黑字的部分則是「Zhugbed Shi」。新竹縣議員陳凱榮戲稱，「別說老外，就連自己鄉親也會看得霧煞煞！」

陳凱榮說，這讓人看得眼花撩亂，特別竹北是縣治所在，都市化程度高，竹科又帶入很多的外國商務客，基於用路安全、城市外交等考量，他認為權責單位應統一路牌的英譯，友善外籍人士，也會更容易吸引他們走訪、親近新竹。

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陳凱榮說，除了前述田姓市民跟他反映的問題，他也發現同樣是「新竹」2字，新竹縣市政府、縣市議會的英文翻譯都是「Hsinchu」，新字是Hsin、竹字是chu。但是新豐的「新」字用「Xin」。

再看前述路牌上的竹北的「北」字英譯不同；竹北的「竹」用Zhu，不用chu，「北」字用bei而不用台北的pei，真的很亂。

陳凱榮希望權責單位在製作路標時能統一，不管是基於行政一體地遵循、套用中央已經使用的拼法，或是套用6都地區已有的道路拼法，讓台灣從南到北的道路翻譯能統一，以利外國觀光客辨識。

交通部公路局北區養護工程分局新竹工務表示，陳凱榮所反映的頭前溪大橋上的道路標誌，是他們設置的，綠色的標誌所使用的是通用拼音（羅馬拼音），增設白色的標誌是客語譯音。

後者是根據行政院「國家語言整體發展方案」中，「客庄地名客語標注作業」計畫來辦理，增設目的是為了落實語言生活化和在地化，提升客語使用意識。

至於竹北光明6路和博愛路口的標誌，新竹的英譯是國際慣用的羅馬拼音，新豐英譯則是用地方的漢語拼音，所以兩者是不同的。

縣府交通旅遊處表示，他們對於權責道路的道路標誌都依據道路交通標誌標線號誌設置規則採用漢語拼音，對於中央推動的落實語言生活化和在地化工作，目前他們也正在評估幾條道路是否推動試辦中，還沒有真正上路。

是「Zhubei City」？還是「Zhugbed Shi」？新竹縣議員陳凱榮戲稱，別說老外，就連自己鄉親也會看得霧煞煞！ （記者黃美珠攝）

漢字一樣都是新，同塊標誌上的新竹和新豐，英文用字就不同。（記者黃美珠攝）

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