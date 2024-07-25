高雄淹水被轟爆！網看「8對比照」力挺：真的退很快
2024/07/25 22:39
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祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風暴風圈雖然已經離開台灣，但挾帶的西南氣流造成中南部下起致災性的超大豪雨，各地也紛紛傳出災情。高雄今受雨彈影響，許多地區都泡在水裡，也引起網友對高雄的水利措施的質疑，對此，臉書粉專「貓與邪佞的手指」PO出8張對比照，說明高雄許多地區的淹水災情在短短幾小時內就已退去，貼文一出，引發網友討論。
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臉書粉專「貓與邪佞的手指」發出8張前後對比照表示，因適逢天文大潮，高雄山區的累積雨量已破1300毫米，與莫拉克颱風所帶來的雨量並駕齊驅，導致高雄許多地區都傳出淹水災情，目前高雄各地人員都在努力排除災害中，「當然可能還有地區辛苦中，但是真的很謝謝值勤中的所有工作人員！他們頂著風雨為大家顧好家園。高雄加油，我們挺你！」
由8張前後對比照可顯示，高雄多處淹水路段在短短幾小時內就已退去，貼文曝光後，網友也紛紛留言表示，「水退得超快速」、「雨停了，積水就退了，這就是『積水』不是『淹水』」、「這樣的消退速度真的很快了」、「要不是漲潮，這次應當沒積到水」、「辛苦高雄的工作人員，天佑高雄」、「這次高雄降雨量是中北部隨便一個縣市的三倍以上，那些一天到晚靠北高雄的不要再出來說話」。