凱米雨炸高雄大淹水 陳其邁：雨量超過防洪系統200年設計標準

高雄市長陳其邁（中）冒雨勘災。（高市府提供）

2024/07/25 18:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕凱米颱風外圍環流結合西南氣流，大雨狂炸高雄造成淹水災情。高雄市長陳其邁表示，凱米颱風帶來的雨量，已經超過防洪系統200年的設計標準。

陳其邁今天下午前往三民區本和里滯洪池勘災，媒體問「這一次雨量是否已超過氣象預報？」他表示，這一次氣象預報原來在高雄山區是1800毫米，但到今天下午，已調升成最高的雨量高達2200毫米，在過去經驗已經接近莫拉克風災的總雨量2500毫米，假如單日的雨量來做計算，把茂林部份地區單日的下雨量超過1343毫米，已經超過莫拉克風災。「高雄市25座滯洪池，總共490萬噸蓄水量，也都全部滿載，119條區域排水也全部滿水位。」

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陳其邁說，在市區下雨部分，包括燕巢或楠梓、岡山、仁武等地區，每小時雨量有的也超過100毫米，造成市區很多低窪地區積淹水。「這次凱米颱風帶來的雨量，不管是市區或山區，比較類似2009莫拉克風災，同時又加上2010凡那比颱風的雨量所造成的結果。」

他強調，楠梓與仁武也因為下游後勁溪漲潮，造成上游的曹公新圳溢堤，已經超過防洪系統200年的設計標準，岡山、橋頭也超過100年的設計標準，造成市區和原縣區積淹水現象。

陳其邁說，市府比較關注是美濃地區，因為下游的旗山溪已經滿水位，導致美濃溪沒有辦法順利排水，加上上游的美濃湖吸納了部分山區的排水，也造成了溢堤。現在旗山溪的水位也沒有下降，市府會持續觀察整個山區，尤其美濃下雨的狀況，必要時下令在美濃地區及低窪地區，進行預防性撤離。

陳其邁強調，市府目前除了抽水，先把水往下降，也向中央調度12噸的抽水機8座，4噸小型抽水機10部，如有公寓大樓或地下室需要，會請區公所全力處理。

對於是否會再加蓋滯洪池，陳其邁則說，要等這一波災情結束後再評估，面對極端氣候，有時候1年的雨量在1、2天就下完，「這種一會乾旱，一會又超大豪雨的狀況，以後會成為一種新形態」，當然整個防洪標準，也要逐年提升，針對區域部分來改善。

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