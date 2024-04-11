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基隆旭川河加蓋3棟大樓震損補強 里長盼都更安置400多戶

旭川河上3棟樓地震時多處受損，鋼筋外裸及梁柱龜裂，還有破洞可以看到外面。（記者盧賢秀攝）

旭川河上3棟樓地震時多處受損，鋼筋外裸及梁柱龜裂，還有破洞可以看到外面。（記者盧賢秀攝）

2024/04/11 12:57

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市旭川河加蓋的明德、親民和至善大樓，有10多處梁柱龜裂、鋼筋裸露，樓梯階梯間裂開約10公分，尤其是連接大樓間的空橋，梁柱裂縫還穿透看到外面，居民都很害怕，議長童子瑋與市府都市發展處和結構技師前往勘查，目前先行補強，技師進一步鑑定結構安全，里長希望把這3棟大樓能利用危老都更，安置400多戶住戶。

童子瑋指出，基隆崁仔頂魚市場旁的3棟大樓，是博愛、仁德、新店3個里，當時缺乏商業空間，政府1975年將旭川河加蓋興建3棟大樓，1980年完工，廢水直接排入旭川河、基隆港，長期為人詬病。4月3日的強震過後，造成3棟大樓多處損毀，鋼筋裸露，讓400多戶人心惶惶。

因此除了要求市府立即介入加強建物補強，進行結構評估，也希望討論這3棟大樓存廢，先找中繼宅再辦理都市更新，讓住戶們安心居住。

童子瑋強調，基隆市區超過50年屋齡的老舊建築比例居全台之冠，建議市府應建立基隆市的危老都更檢驗平台，公部門投入調查，建立機制讓民間、民意代表來提報，定期進行公開的都市更新說明會，回應民意。

結構技師張眾佳等人看了大樓受損情況表示，這3棟大樓已非常老舊，當年的法規已經不符合現在的要求，有非常多的混凝土剝落跟鋼筋外漏，必需進一步的鑑定，來評估說它是不是能夠在抵抗下一次的地震，才能決定要拆除或者補強，鑑定報告出來之後，會跟民眾、市政府協調跟討論，如果居民要都更，也可以採危老都更，增加容積獎勵等。

樓梯的階梯也裂開10餘公分。（記者盧賢秀攝）

樓梯的階梯也裂開10餘公分。（記者盧賢秀攝）

議長童子瑋（左二）與技師和市府相關人員一一勘查旭川河上加蓋的3棟大樓受損情形。記者盧賢秀攝）

議長童子瑋（左二）與技師和市府相關人員一一勘查旭川河上加蓋的3棟大樓受損情形。記者盧賢秀攝）

議長童子瑋（中）和技師一一勘查旭川河上加蓋的3棟大樓受損情形。（記者盧賢秀攝）

議長童子瑋（中）和技師一一勘查旭川河上加蓋的3棟大樓受損情形。（記者盧賢秀攝）

基隆市旭川河加蓋的3棟大樓地震時多處受損。（記者盧賢秀攝）

基隆市旭川河加蓋的3棟大樓地震時多處受損。（記者盧賢秀攝）

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