台中有機農作六都倒數第二 議員：還有很大努力空間

2019-06-02 13:35

〔記者黃鐘山／台中報導〕有機時代來臨！市議員施志昌今（2）日指出，中市有機專區耕作面積佔全市農地面積比例僅0.56%，全國排名第13，六都倒數第2，有機農業還有很大努力空間，要求市府編列資源大力推動，除擴大種植範圍外，也積極協助尋找通路。

施志昌指出，根據「有機農業全球資訊網」資料，2017年中市有機耕作面積265公頃，比北市292公頃還低，中市佔農地面積約0.56%，北市為9.06%；而中市農業局今年的業務報告指出，現在驗證的有機農業專區僅剩205.24公頃，大幅減少22.6%。

洪姓農友表示，有機種植有許多問題要克服，一方面是病蟲害的問題需要解決，另一方面是通路的銷售價格。有機作物沒有噴農藥，通常賣相不好，但消費者傾向賣相好又便宜農產品。有機作物成本高加上通路的抽成，即使銷售價格較高也只能與成本打平，若通路商減少抽成就會提升種植誘因。

施志昌表示，有機農業促進法上路，內容包括管理、認證、推廣與補助。地方主管機關的責任非常重，目前台中落後其他縣市非常多，要求農業局除了擴大有機農業的種植範圍外，也能積極尋找通路，銷售穩定才能提升有機的種植意願。

農業局說，依農委會農糧署截至今年4月30日公布資料顯示，中市有機栽種面積為310.8公頃，較去年5月285.89公頃增加24.91公頃，有逐步增加趨勢。

農業局表示，因應有機農法施行，除持續配合農糧署輔導政策，該局針對國產有機質加碼補助每公斤1元，每公頃補助6000元，若合併農糧署補助，每公斤2元，每公頃補助12000元，台中市農民每公頃最高補助18000元，以鼓勵農友逐步轉型為有機友善耕作。

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