蕭美琴爭取有機研究中心 植樹節種下綠帶

2019-03-10 15:22

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣立委蕭美琴爭取在花蓮設置首座國家級的「有機農業研究中心」，今年進入主體建物設計階段，林務局花蓮林管處、花蓮農改場今舉行植樹活動，在基地四周種下台灣樟樹等樹種，希望未來能成為森林綠帶，做為有機園區遮蔽外來污染的綠籬。

花蓮農改場長杜麗華說，9.2公頃「有機農業研究中心」，將朝向有機農業試驗研究中心與示範田區規劃，園區有農田永續生態環境建構研究區，園區四周需要建構綠籬來隔離生態環境，今天與花蓮林管處、花蓮縣府合作，在植樹節前夕種下3000多顆樹苗，希望多年後成為自然的森林屏障。

蕭美琴二年前在立院提案要求農委會以有機農業長遠發展為量，提撥預算協助花蓮農業改良場成立「有機農業研究中心」，她說，近年來台灣農業逐步轉向有機耕作，然而有機農業發展實為不易，除了需要多年土地淨化的預備工作，更需要獨立水源及與一般農業用地的區隔措施。

蕭美琴說，在相關單位努力下，由退輔會撥交9.2公頃的土地給農委會成立有機農業研究中心，將以4年投入1.2億元分期開發建設，目前已完成主體建物的初步設計，一路走來，今天能親自在園區參與綠廊植樹很有成就感，期盼這個研究中心完成後不但可為花蓮未來有機農業打下更好研究基礎，更能成為亞太地區有機農業發展亮點。

研究中心未來將從事栽培技術、病蟲害防治、農業機具等相關項目的研究與改良，花蓮農改場指出，可讓花蓮農改場成為台灣有機農業發展領頭羊、提供更專業、更系統化的耕作知識，協助小農來降低經營風險，也能吸引更多農戶投入有機農業，進而提升台灣農作物價值；特別是在民眾對食安日漸重視氛圍下，有機農作發展與研究更不容忽視。

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