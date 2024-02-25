為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

不放棄！彰化車禍命危姊妹仍重度昏迷 妹妹不樂觀盼奇蹟

彰基總院長陳穆寬（左3）率醫療團隊為8歲妹妹禱告祈福，求主保守她可以早日康復。（圖由彰基提供）

彰基總院長陳穆寬（左3）率醫療團隊為8歲妹妹禱告祈福，求主保守她可以早日康復。（圖由彰基提供）

2024/02/25 09:31

〔記者湯世名／彰化報導〕黃金72小時！彰化縣伸港鄉遭無照駕駛休旅車撞上的陳姓國小三姊弟，輕傷的弟弟已出院返家休養，2姊妹仍在醫院與死神拔河，直到25日清晨9歲姊姊昏迷指數3，血壓相當低，已用升壓藥控制；8歲妹妹昏迷指數也是3，不過由於撞擊時劇烈翻滾造成嚴重腦傷，情況最為危急，醫院盼能有奇蹟出現，連日來全國各地網友也紛紛集氣祈福，盼望2姊妹都能醒過來，轉危為安。

2姊妹分別於秀傳、彰基搶救，22日晚間被休旅車撞擊昏迷送醫搶救，直到25日清晨已將近3天，在秀傳的9歲姊姊昏迷指數仍維持3，血壓相當低，已用升壓藥控制。秀傳副院長李佳穎指出，姊姊腦部受損是最嚴重的，腦部的昏迷指數仍屬於最深度的昏迷；這3到5天是關鍵期，有沒有機會過關大概就是這幾天，醫護團隊與死神拔河中。

彰基兒童加護病房的8歲妹妹昏迷指數也是3，兒童醫院神經外科主任張尚文指出，妹妹目前比較嚴重的是雙側氣胸，還有腦部損傷，腦部的損傷應該是在撞擊之後，劇烈的翻滾造成「瀰漫性的軸索損傷」，這是所有腦外傷裡面，最嚴重的一種情況，不但會造成神經的斷裂，而且會造成瀰漫性的出血，這都會造成很嚴重的缺氧性腦病變。

彰基總院長陳穆寬則帶領醫療團隊為8歲小妹妹祝福禱告、求主保守她可以早日康復。陳穆寬並指示全力搶救，彰基會負擔所有醫療費用，讓家屬無後顧之憂。

2姊妹被撞命危至今已近3天，全國各地的網友都自動自發的為姊妹集氣祈福，希望老天爺眷顧姊妹倆，讓陷入昏迷的姊妹早日甦醒，轉危為安。

在秀傳搶救的9歲姊姊仍陷昏迷，昏迷指數3血壓相當低，已用升壓藥控制。（圖由秀傳提供）

在秀傳搶救的9歲姊姊仍陷昏迷，昏迷指數3血壓相當低，已用升壓藥控制。（圖由秀傳提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
撞3姊弟釀2命危！肇事翁：不識字才沒考駕照 到處求神保佑2姊妹
2024/02/24 11:04

撞3姊弟釀2命危！肇事翁：不識字才沒考駕照 到處求神保佑2姊妹
彰化3姊弟車禍2命危 台中監獄已戒護服刑父親到醫院探視
2024/02/24 10:45

彰化3姊弟車禍2命危 台中監獄已戒護服刑父親到醫院探視

掌握債市多頭行情
慘！美國高齡駕駛開到對向車道撞廂型車 釀8死僅1乘客獨活
2024/02/24 10:30

慘！美國高齡駕駛開到對向車道撞廂型車 釀8死僅1乘客獨活
被闖紅燈機車誤導 大貨車跟著起步撞倒守法停等騎士夫婦
2024/02/24 09:59

被闖紅燈機車誤導 大貨車跟著起步撞倒守法停等騎士夫婦
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播