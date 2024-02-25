不放棄！彰化車禍命危姊妹仍重度昏迷 妹妹不樂觀盼奇蹟

彰基總院長陳穆寬（左3）率醫療團隊為8歲妹妹禱告祈福，求主保守她可以早日康復。（圖由彰基提供）

2024/02/25 09:31

〔記者湯世名／彰化報導〕黃金72小時！彰化縣伸港鄉遭無照駕駛休旅車撞上的陳姓國小三姊弟，輕傷的弟弟已出院返家休養，2姊妹仍在醫院與死神拔河，直到25日清晨9歲姊姊昏迷指數3，血壓相當低，已用升壓藥控制；8歲妹妹昏迷指數也是3，不過由於撞擊時劇烈翻滾造成嚴重腦傷，情況最為危急，醫院盼能有奇蹟出現，連日來全國各地網友也紛紛集氣祈福，盼望2姊妹都能醒過來，轉危為安。

2姊妹分別於秀傳、彰基搶救，22日晚間被休旅車撞擊昏迷送醫搶救，直到25日清晨已將近3天，在秀傳的9歲姊姊昏迷指數仍維持3，血壓相當低，已用升壓藥控制。秀傳副院長李佳穎指出，姊姊腦部受損是最嚴重的，腦部的昏迷指數仍屬於最深度的昏迷；這3到5天是關鍵期，有沒有機會過關大概就是這幾天，醫護團隊與死神拔河中。

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彰基兒童加護病房的8歲妹妹昏迷指數也是3，兒童醫院神經外科主任張尚文指出，妹妹目前比較嚴重的是雙側氣胸，還有腦部損傷，腦部的損傷應該是在撞擊之後，劇烈的翻滾造成「瀰漫性的軸索損傷」，這是所有腦外傷裡面，最嚴重的一種情況，不但會造成神經的斷裂，而且會造成瀰漫性的出血，這都會造成很嚴重的缺氧性腦病變。

彰基總院長陳穆寬則帶領醫療團隊為8歲小妹妹祝福禱告、求主保守她可以早日康復。陳穆寬並指示全力搶救，彰基會負擔所有醫療費用，讓家屬無後顧之憂。

2姊妹被撞命危至今已近3天，全國各地的網友都自動自發的為姊妹集氣祈福，希望老天爺眷顧姊妹倆，讓陷入昏迷的姊妹早日甦醒，轉危為安。

在秀傳搶救的9歲姊姊仍陷昏迷，昏迷指數3血壓相當低，已用升壓藥控制。（圖由秀傳提供）

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