基隆外木山15噸巨石崩落 畫面曝光

基隆市湖海路2段外木山往市區方向邊坡，下午掉落巨石占據車道，所幸當時沒有人車經過。（記者俞肇福翻攝）

2024/02/25 19:39

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市湖海路2段外木山往市區方向邊坡今天下午掉落巨石占據車道，所幸當時沒有人車經過無人傷亡。重達15噸的巨石，基隆市政府工務處出動人員破壞清運，傍晚6點50分完成清運，恢復雙線雙向通行。

基隆市政府工務處下午3時43分獲報後，立即派員前往瞭解，經初步量測，落石體積約5．4立方公尺，估計重量約15噸，工務處找來廠商調派破碎機、鏟車及卡車趕往現場處理，將落石破碎，再由鏟車運上卡車移除。

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基隆市近日陰雨綿綿，湖海路靠近大武崙沙灘路段的山壁，今天下午有長3公尺、寬和高都超過1公尺的岩石，從山坡上崩落，撞毀防護設備後，掉落在靠近山壁的車道，沒有傷及人車。

湖海路歷年來發生多次落石意外，多數路段都有設置防護設備攔阻落石，避免掉落車道砸中人車。今天下午從山壁崩落的石塊相當巨大，工務處量測長3公尺、寬1．5公尺、高1．2公尺，一路滾落下來，衝撞力道加劇。防護設備雖有產生作用，但難以抵擋巨石撞毀防護設備後，掉落車道。

工務處長陳耀川獲報趕抵現場後表示，巨石體積龐大，無法推到路側或移除，因此由警方管制交通單向雙線通車，再由合約廠商調派機具破碎後再移除。發生落石的山坡地屬林業保育署管理，市府會與對方討論善後方案，比照先前的作法，改設雙層防護設備，避免再發生落石掉落車道的意外。

重達15噸的巨石經破碎後清運完畢，晚間近7點雙向雙線通車。（記者俞肇福翻攝）

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