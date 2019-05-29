生態措施須加強 徐國勇：東沙開放觀光將延後

2019-05-29 11:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕東沙環礁國家公園為台灣第7座國家公園，內政部今年一月曾對外提及，研擬東沙島5月開放觀光可行性。親民黨立委陳怡潔今在立法院內政委員會質詢問及，東沙島試辦觀光最新進度，及是否出借東沙島；內政部長徐國勇答詢表示，東沙開放觀光可能延後，專家學者建議生態措施尚須加強，東沙島更不會出借。

徐國勇指出，有請一些學者專家上去看後，還要補強生態措施，現在可能要延後，環境生態方面還是要加強，他會再找時間上去看一下，包含運輸能量等等，還是要再評估。

陳怡潔表示，當時公布要開放東沙登島引起外界很多期待，現在跳票變成延期，要完成基礎措施是不是還要2、3年時間？徐國勇回應，有些生態專家有說不用那麼久。

陳怡潔追問，未來東沙島是否朝觀光方向規劃？徐國勇坦言，東沙島所涉及單位不單只有內政部，由於東沙島是國家公園，生態保育比觀光重要，現階段以環境保護為最優先考量。

針對開放東沙島是否有國安疑慮，國安是否才是最主要考量因素？徐國勇指出，畢竟東沙還是軍事管制區，內政部是國家公園主管機關，還是要尊重其他部會，內政部重視的是生態保護，當然其他部會會有其他的評估。

陳怡潔也問，越南和其他國家想要借東沙島，會不會出借？徐國勇強調，東沙島不會出借，東沙島是我國的，完全沒有主權爭議，不會去借他們。

對於未來若開放，是否要讓民眾在島上過夜？徐國勇指出，當初提及是包機當天來回，一台飛機最多搭載40人，「不是要去吃海產，海產要自己帶過去，排遺也要自己帶回來」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法