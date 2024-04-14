為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

穆斯林開齋節 大安森林公園3萬人野餐歡唱慶開齋

「2024 Eid-al-Fitr in Taipei 尋味台北，齊賀開齋」活動今（14）日在台北市大安森林公園舉行，公園內四處可見穆斯林快樂聚集活動的身影。（記者叢昌瑾攝）

「2024 Eid-al-Fitr in Taipei 尋味台北，齊賀開齋」活動今（14）日在台北市大安森林公園舉行，公園內四處可見穆斯林快樂聚集活動的身影。（記者叢昌瑾攝）

2024/04/14 19:02

〔記者蔡思培／台北報導〕穆斯林齋戒月落幕，台北市大安森林公園今天下午舉辦「尋味台北 齊賀開齋」活動，規劃精彩表演、清真市集、歡唱活動與穆斯林文化體驗，讓穆斯林歡慶開齋，吸引約3萬人次同歡。

此次開齋節現場有超過30家清真市集及美食攤位、特色文化小物及穆斯林友善旅館等，民眾不用出國就能感受異國氛圍。開齋節除延續去年深受民眾喜愛點歌歡唱的「草地同樂區」，也規劃穆斯林服飾體驗、伊斯蘭藝術杯墊彩繪、Ketupat編織與品味、台北清真生活走讀等文化體驗，讓民眾進一步認識穆斯林文化

台北市勞動力重建運用處也推出「相遇南風 移工多元文化展」，展現台北移工學校語言學習、照顧技巧訓練、文化共融等北市移工服務資訊，現場還有移工在台愛物投票、以書換書、開齋募祝福及抽獎活動。表演也邀請泰友印越舞蹈社、印尼在地歌手Musicta、台印混血創作歌手Vera與南方節奏鼓團馬來手鼓，展現多元文化面貌。

觀傳局去年就與全家便利商店、中國回教協會合作設置「穆斯林友善商品專區」，提供零食餅乾、巧克力、糖果、飲品、泡麵類等。今年活動全家更在大安森林公園推出「FamiMobi智慧零售車」，現場販售穆斯林友善商品，吸引穆斯林朋友及民眾購買品嚐。

「2024 Eid-al-Fitr in Taipei 尋味台北，齊賀開齋」活動今（14）日在台北市大安森林公園舉行，公園內四處可見穆斯林快樂聚集活動的身影。（記者叢昌瑾攝）

「2024 Eid-al-Fitr in Taipei 尋味台北，齊賀開齋」活動今（14）日在台北市大安森林公園舉行，公園內四處可見穆斯林快樂聚集活動的身影。（記者叢昌瑾攝）

台北市長蔣萬安今（14）日出席「2024 Eid-al-Fitr in Taipei 尋味台北，齊賀開齋」活動，並參觀首度與便利商店合作展出，推廣穆斯林友善商品的「FamiMobi智慧零售車」。（記者叢昌瑾攝）

台北市長蔣萬安今（14）日出席「2024 Eid-al-Fitr in Taipei 尋味台北，齊賀開齋」活動，並參觀首度與便利商店合作展出，推廣穆斯林友善商品的「FamiMobi智慧零售車」。（記者叢昌瑾攝）

開齋節也延續去年深受民眾喜愛點歌歡唱的「草地同樂區」。（記者叢昌瑾攝）

開齋節也延續去年深受民眾喜愛點歌歡唱的「草地同樂區」。（記者叢昌瑾攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「穆斯林嘉年華」歡度開齋節 近千人共聚品嚐美食、欣賞表演
2024/04/14 17:12

「穆斯林嘉年華」歡度開齋節 近千人共聚品嚐美食、欣賞表演
穆斯林嘉年華 4/14 設攤歡度開齋節
2024/04/11 05:30

穆斯林嘉年華 4/14 設攤歡度開齋節

經典到手潮流不退 德國馬牌再掀流行
移民署助金門穆斯林過開齋節 印尼移工開心遊戰地
2024/04/13 22:47

移民署助金門穆斯林過開齋節 印尼移工開心遊戰地
移民署與穆斯林共慶開齋節 新二代展現創新手搖飲文化
2024/04/14 12:57

移民署與穆斯林共慶開齋節 新二代展現創新手搖飲文化

節電抗漲看全國電子破盤這一檔！
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播