穆斯林開齋節 大安森林公園3萬人野餐歡唱慶開齋

「2024 Eid-al-Fitr in Taipei 尋味台北，齊賀開齋」活動今（14）日在台北市大安森林公園舉行，公園內四處可見穆斯林快樂聚集活動的身影。（記者叢昌瑾攝）

2024/04/14 19:02

〔記者蔡思培／台北報導〕穆斯林齋戒月落幕，台北市大安森林公園今天下午舉辦「尋味台北 齊賀開齋」活動，規劃精彩表演、清真市集、歡唱活動與穆斯林文化體驗，讓穆斯林歡慶開齋，吸引約3萬人次同歡。

此次開齋節現場有超過30家清真市集及美食攤位、特色文化小物及穆斯林友善旅館等，民眾不用出國就能感受異國氛圍。開齋節除延續去年深受民眾喜愛點歌歡唱的「草地同樂區」，也規劃穆斯林服飾體驗、伊斯蘭藝術杯墊彩繪、Ketupat編織與品味、台北清真生活走讀等文化體驗，讓民眾進一步認識穆斯林文化

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台北市勞動力重建運用處也推出「相遇南風 移工多元文化展」，展現台北移工學校語言學習、照顧技巧訓練、文化共融等北市移工服務資訊，現場還有移工在台愛物投票、以書換書、開齋募祝福及抽獎活動。表演也邀請泰友印越舞蹈社、印尼在地歌手Musicta、台印混血創作歌手Vera與南方節奏鼓團馬來手鼓，展現多元文化面貌。

觀傳局去年就與全家便利商店、中國回教協會合作設置「穆斯林友善商品專區」，提供零食餅乾、巧克力、糖果、飲品、泡麵類等。今年活動全家更在大安森林公園推出「FamiMobi智慧零售車」，現場販售穆斯林友善商品，吸引穆斯林朋友及民眾購買品嚐。

「2024 Eid-al-Fitr in Taipei 尋味台北，齊賀開齋」活動今（14）日在台北市大安森林公園舉行，公園內四處可見穆斯林快樂聚集活動的身影。（記者叢昌瑾攝）

台北市長蔣萬安今（14）日出席「2024 Eid-al-Fitr in Taipei 尋味台北，齊賀開齋」活動，並參觀首度與便利商店合作展出，推廣穆斯林友善商品的「FamiMobi智慧零售車」。（記者叢昌瑾攝）

開齋節也延續去年深受民眾喜愛點歌歡唱的「草地同樂區」。（記者叢昌瑾攝）

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