穆斯林嘉年華 4/14 設攤歡度開齋節

配合伊斯蘭開齋節，參山處邀集來自竹苗中彰四縣市的四十一家清真認證產品業者，在台中舊火車站前廣場舉辦「穆斯林嘉年華」活動。（參山處提供）

2024/04/11 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕在台的穆斯林人口約有卅萬人，四月十四日適逢伊斯蘭開齋節期間，交通部觀光署參山處邀集來自竹苗中彰四縣市的四十一家清真認證產品業者，在台中舊火車站前廣場設攤，舉辦「穆斯林嘉年華」，歡度開齋節假期。

參山處長曹忠猷表示，伊斯蘭從三月十二日開始齋戒月，是穆斯林一年當中最重要的月份，今年各地伊斯蘭國家四月十日至十五日左右，分別訂為各國開齋節，參山處聯合中部縣市在四月十四日舉辦穆斯林嘉年華活動，希望促進文化交流，並致力推廣穆斯林友善旅遊環境，協助旅宿及景點業者申請穆斯林友善認證，擴大穆斯林觀光旅遊。

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41家清真認證產品業者參與

參山處指出，台灣去年獲萬事達卡「全球穆斯林旅遊指數」非伊斯蘭合作組織旅遊目的地第三名，目前在台穆斯林人口包含留學生、新住民、移工等約有卅萬人，瞄準穆斯林旅遊商機，首度在台中舊火車站前擴大舉辦穆斯林嘉年華。

當日除有清真認證四十一個穆斯林主題攤位、有獎徵答互動外，另由阿聰師芋頭文化館、緞帶王觀光工廠及味噌釀造文化館提供DIY活動，邀請全台穆斯林朋友及國人一起品嚐穆斯林認證美食，當天並將送出限量二○○元體驗券。

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