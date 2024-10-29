教育部「自造教育及科技中心」 3所試辦假日開放

教育部補助地方政府成立100所「自造教育及科技中心」，其中，嘉義市玉山科技中心試辦假日開放，圖為學生在寫程式控制機器人。（教育部提供）

2024/10/29 10:54

〔記者林曉雲／台北報導〕為培養學生科技素養能力，教育部補助各地方政府設置100所「自造教育及科技中心」，成為科技課程的重要推手，為擴大資源使用效益及提升學生體驗探索機會，自這（113）學年度起，3間中心試辦於假日開放資源，提供給社區及學生共享，協助學生可自主學習，明年再逐步擴大。

教育部國教署組長蔡宜靜說明，由宜蘭縣成功科技中心、嘉義市玉山科技中心及高雄市鳳山科技中心開始試辦，學生可依照自己的興趣選擇自主學習課程，例如3D列印筆設計製作、電烙筆創作面紙盒、機器人與程式編輯、雷射切割製作鑰匙圈、小木車創作、凸輪存錢筒及物聯網創意設計、星芒飾品設計製作、智慧小車闖迷宮等，不僅提供空間讓學生探索使用，也提供設備及材料讓學生實作。

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宜蘭縣成功科技中心教師詹勝凱表示，將學習的主動權交回給學生，學生學習興緻較以往大幅提升，更能看到學生展現自身的創意，再利用科技中心的設備來加以實現；嘉義市玉山科技中心校長鄭振銘也說，學校提供材料與線上影片課程，讓孩子自己從頭開始摸索，設計製作屬於自己的小作品，感受科技與藝術的結合，藉此培養自主學習的能力。

高雄市鳳山國中主任方冠中表示，由中心提供場域、國教署補助經費，期許學生能活用科技領域課堂上學習到的知識與技能，整合相關能力，自主完成科技產品，體現做、用、想的核心理念。

蔡宜靜表示，透過開放校園空間及設備供學生自主學習使用，不僅提升學生主動探索與學習能力，更促進學校與社區共榮共好。後續將視辦理狀況，於明（114）上半年增加參與之中心，逐步擴充自主學習空間，讓更多學生於假日體驗自主學習的樂趣。

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