「穆斯林嘉年華」歡度開齋節 近千人共聚品嚐美食、欣賞表演

參山處主辦「Eid-al-Fitr 穆斯林嘉年華」開齋節活動，曹忠猷處長（右一）協助行銷穆斯林美食。（參山處提供）

2024/04/14 17:12

〔記者陳建志／台中報導〕今天是伊斯蘭開齋節期間，交通部觀光署參山處配合舉辦「Eid-al-Fitr 穆斯林嘉年華」活動，並由參山處長曹忠猷主持開幕儀式，現場聚集了超過千名的穆斯林朋友及民眾，一起品嚐穆斯林認證美食、觀賞異國表演，場面相當熱鬧，受歡迎的開齋節小吃美食更是不到2小時就搶購一空，紛紛表示在開齋節期間，能讓大家陪同家人朋友們一起享受美食真的很開心。

參山處今天在舊台中火車站前舉辦「穆斯林嘉年華」活動，包括台中市政府觀旅局陳育正副局長、彰化縣城市暨觀光發展處洪世益副處長、中彰觀光圈柴俊林總召集人、竹竹苗觀光圈江百松總召集人、社團法人台中市國際關懷印尼協會梁雪雯理事長等人都出席。

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參山處長曹忠猷表示，今天聯合中部縣市舉辦穆斯林嘉年華活動，主要目的在促進文化交流，並致力推廣穆斯林友善旅遊環境，協助旅宿及景點業者申請穆斯林友善認證，擴大穆斯林觀光旅遊。共動員了竹苗中彰四縣市的41家清真認證產品業者設攤，包括有穆斯林認證產品、穆斯林友善環境、印尼傳統美食、異國風味小吃、東南亞手工藝品等。

參山處表示，今天現場除有清真認證產品推廣、有獎徵答互動外，還安排印尼及越南傳統舞蹈表演、邀請民眾上台體驗印尼傳樂器，銅管演奏等等歡慶開齋節。另外包括阿聰師芋頭文化館的糕餅、緞帶王觀光工廠的玩偶及味噌釀造文化館的味噌等DIY手作體驗，受到現場小朋友喜愛，吸引民眾報名體驗。

參山處並在現場舉辦臉書粉專按讚分享送好禮活動，吸引眾多穆斯林及民眾參與，不少穆斯林朋友們紛紛拍照、拍影片紀念，並利用社群平台將活動分享給家鄉的親朋好友。對於能一次就吃到穆斯林美食，還有認識穆斯林產品，都覺得很興奮。

參山處今天主辦「Eid-al-Fitr 穆斯林嘉年華」開齋節活動，吸引眾多穆斯林朋友到場品嘗美食、購物。（參山處提供）

參山處結合竹苗中彰四縣市的41家清真認證產品業者設攤，舉辦「Eid-al-Fitr 穆斯林嘉年華」開齋節活動。（參山處提供）

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