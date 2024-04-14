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移民署與穆斯林共慶開齋節 新二代展現創新手搖飲文化

新二代親善大使蘇榮世（左）與菲律賓籍母親特別為開齋節活動製作「綠凍奶茶」。（記者王冠仁翻攝）

新二代親善大使蘇榮世（左）與菲律賓籍母親特別為開齋節活動製作「綠凍奶茶」。（記者王冠仁翻攝）

2024/04/14 12:57

〔記者王冠仁／台北報導〕台灣境內也有為數不少的穆斯林，對穆斯林來說，1年當中最重要的月份就是齋戒月，而隨著齋戒月進入尾聲，「開齋節」就是穆斯林的盛大慶典。台北市政府今天在大安森林公園舉辦開齋節活動，移民署台北市服務站也前往參與，更邀請菲律賓新二代親善大使蘇榮世在活動現場親自調製「綠凍奶茶」，讓廣大的穆斯林進一步了解台灣手搖飲文化，一同歡慶開齋節。

移民署指出，蘇榮世去年剛從大學畢業，畢業後以自身新二代優勢與母親一同創業手搖飲攤，並推廣菲律賓特色的奶茶文化。

蘇榮世說，由於台灣手搖飲在世界上廣受好評，特別是風靡全球的珍珠奶茶，他因此深受啟發。他剛創業時，由於台灣人比較沒辦法接受菲律賓等東南亞地區的飲品，因為呈現鮮艷的綠色、黃色、粉紅色等，也無法依甜度濃淡、冰塊多寡進行客製化調整，而較濃郁的口味也讓人感到負擔。

蘇榮世與母親經過一番研究後，調製出「綠凍奶茶」，茶香四溢的東南亞式奶茶搭配清爽的綠色洋菜凍，菜凍Q彈口感也調配出甜而不膩的獨特清涼風味。不少東南亞同鄉透過這杯香氣十足的手搖飲勾起思鄉情懷，未來他希望能夠製作更多具特色的跨國飲品，不僅能推廣母國文化，也能融合為台灣多元文化的一環。

移民署說，配合這次開齋節活動，移民署也透過有趣的問答遊戲，宣導今年「入出國及移民法」修法內容，包括鬆綁移工可多次重入境的許可、延長來台就學的外籍生在畢業後可申請2年的覓職期等，這些優惠新措施有助延攬各領域的人才，提高台灣國際競爭力。

移民署與穆斯林歡慶開齋節。（記者王冠仁翻攝）

移民署與穆斯林歡慶開齋節。（記者王冠仁翻攝）

移民署透過趣味的有獎徵答，向民眾宣導「入出國及移民法」修法內容。（記者王冠仁翻攝）

移民署透過趣味的有獎徵答，向民眾宣導「入出國及移民法」修法內容。（記者王冠仁翻攝）

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