開齋節「穆斯林嘉年華」 4/14台中火車站吃美食、看表演

配合伊斯蘭開齋節，參山處邀集來自竹苗中彰四縣市的41家清真認證產品業者，在台中舊火車站前廣場舉辦「穆斯林嘉年華」活動。（參山處提供）

2024/04/10 16:38

〔記者陳建志／台中報導〕在台穆斯林人口約有30萬人，4月14日適逢伊斯蘭開齋節期間，交通部觀光署參山處邀集來自竹苗中彰四縣市的41家清真認證產品業者，在台中舊火車站前廣場設攤，舉辦「Eid-al-Fitr 穆斯林嘉年華」慶祝活動，邀請全台穆斯林朋友及國人一起品嚐穆斯林認證美食，當天將送出限量200元體驗券，歡度開齋節假期。

參山處長曹忠猷說，伊斯蘭從3月12日開始齋戒月，是穆斯林一年當中最重要的月份，今年各地伊斯蘭國家將4月10日到15日左右，分別訂為各國開齋節，分別舉辦開齋節慶祝活動。參山處聯合中部縣市在4月14日舉辦穆斯林嘉年華活動，希望促進文化交流，並致力推廣穆斯林友善旅遊環境，協助旅宿及景點業者申請穆斯林友善認證，擴大穆斯林觀光旅遊。

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參山處指出，台灣去年獲萬事達卡「全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」非伊斯蘭合作組織旅遊目的地第3名，目前在台穆斯林人口包含留學生、新住民、移工等約有30萬人左右，瞄準穆斯林旅遊商機，首度在台中火車站前擴大舉辦穆斯林嘉年華。

當天除了清真認證41個穆斯林主題攤位、有獎徵答互動，還外有印尼及越南傳統舞蹈表演、銅管演奏等歡慶開齋節。DIY活動由知名的阿聰師芋頭文化館、緞帶王觀光工廠及味噌釀造文化館提供，每場都有限定人數，歡迎民眾當日及早到場報名。

參山處說，2019年到2023年，參山處針對轄區穆斯林友善觀光場域輔導認證，共67處；完成60項穆斯林農特產品和伴手禮認證，歡迎大家當天到台中舊火車站活動現場購買清真認證產品、東南亞手工藝品，也可品嚐印尼傳統美食。

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