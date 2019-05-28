不畏市場景氣差 這些飯店業房價年年喊漲

2019-05-28 09:28

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國內住宿市場面臨中國旅客衰減，以及國際品牌接連進駐造成供過於求等問題，許多業者苦喊生存不易，交通部甚至撒錢救觀光。事實上，據觀光局統計，過去10年觀光旅館平均房價「漲」聲不斷，從3081元漲至3771元，單一業者最高漲約4000到5000元。

自中客銳減後，許多觀光業者不斷喊窮、喊沒客人，即便政府開拓新南向市場，但業者認為，東南亞、日韓旅客多停留在大台北地區，消費力也不如中客，中南部業者是看得到、吃不到，住房率最慘僅剩2、3成。

據觀光局統計，自99年到108年，全台觀光飯店房價「喊漲」，雖106年、107年受中客減少影響房價出現些微下跌，但整體來看近10年平均房價維持成長趨勢，從3081元漲到3771元，漲幅逾兩成，表示賺錢的業者大有人在。

住房率則從68.27％略降為64.98％，主要是受到近年旅館家數增加，但住客人數未跟上而稀釋掉住房率。

數據顯示，幾乎超過半數飯店都擋不了這波漲勢，例如觀光局主管的財團法人台北圓山大飯店從3346元成長到4050元，漲幅約700元；宜蘭市唯一的五星飯店蘭城晶英價格更是翻倍成長，98年開幕，99年房價為3785元，今年第一季房價已漲至9302元；位於國旅熱門景點的長榮礁溪酒店也從5324元漲到6373元；日月潭涵碧樓從一晚要價1萬188元，漲到1萬4520元。

蘭城晶英表示，10年前開幕鎖定渡假會議市場，但當時遇上金融海嘯，住房表現不如預期。101年因台灣實施週休二日，蘭城晶英看準當時沒這麼熱烈的「親子市場」，陸續推出兒童遊樂場，還把廊道變成兒童賽車道，成功轉型為親子飯店，住房率和房價逐年攀升，如今宜蘭的親子飯店也越來越多。

數據也指出，並非每間飯店房價都節節上升，嘉義市唯一五星飯店耐斯王子大飯店99年的平均房價為2496元，今年第一季降為2372元；高雄福容大飯店也從3025元調降到2062元，兩間業者雖房價下滑，但住房率明顯提升，顯示各家飯店業者在房價、住房率各取所需。

觀光局表示，受旅遊補助及中客回溫影響，今年首季觀光旅館在客房住用數、住用率、平均房價及總營業收入等4項指標都有所成長。今年第一季入住觀光旅館的旅客數增加26萬人，其中，23萬人是本國籍旅客，除擴大暖冬政策奏效，今年前3月還碰上春節九天連續假期，國人出遊潮也較踴躍。

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