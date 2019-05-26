南投破獲「假觀光、真陪酒」 6人遭移送法辦

2019-05-26 09:35

〔記者謝介裕／南投報導〕外籍遊客「假觀光、真陪酒」事件又一樁﹗

移民署南投專勤隊25日配合中央實施全國性祥安專案，會同轄內警察機關，前往各大型美容護膚、按摩店等易暗藏春色場所進行臨檢，結果在1家養生館查獲2名逾期停留的越南觀光客，在現場從事坐檯陪酒工作，訊後，連同逃逸非法打工的2名外籍移工及2名非法雇主，合計6人，依違反入出國及移民法、社會秩序維護法等相關法令究辦。

隨著新南向政策推動，東南亞人士來台觀光人數也日益增加，不過，有心人士利用簽證優惠措施，與台灣不肖業者勾結，假藉觀光之名從事色情工作迭傳，令移民署南投縣專勤隊十分重視，因此，除將上述6人依法移送法辦以外，也將依違反就業服務法規定，對非法雇主開罰15萬元以上罰鍰，以示警戒。

南投縣專勤隊長陳介章、副隊長吳國熏指出，目前台灣的人口販運問題，主要為性剝削及勞力剝削最多，外籍移工來台後可能因雇主或同儕的影響而逃逸，全台目前合法外勞約70萬人，行蹤不明的約5萬人，因此，為遏止濫用東南亞免簽優惠措施，從事陪酒或賣淫等與許可目的不符的非法行為，未來也會針對轄內可疑處所展開不定期、不定點臨檢工作，民眾若發現有相關不法情事，也可向移民署專勤隊或轄內治安機關檢舉，共為打擊犯罪盡分心力。

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