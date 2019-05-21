營造友善觀光環境 屏縣加強旅宿稽查

2019-05-21 16:24

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣是觀光大縣，目前縣內登記合法旅宿有889家，列管非法旅宿有253家，其中191家為非法列管民宿，為各縣市之冠；為扶植合法旅宿，加強非法旅宿管理，屏東縣政府旅宿稽查員每週均稽查旅宿，今年（2019年）1月至今，合法旅宿例行性稽查了223家，非法旅宿稽查8家。

屏縣交通旅遊處表示，非法旅宿因有公安與消防等問題，如果有消費糾紛的話，消費者也難有保障，為維護消費者住宿安全與權益，縣府除持續稽查非法旅宿，更進一步輔導非法旅宿合法化，近期有7家非法民宿成為合法民宿。

針對合法民宿的部份，縣府除補助民宿協會辦理旅宿管理相關課程，下半年度也會辦理民宿輔導相關課程，希望消費者入住民宿，除能感受到家的溫暖，也能有飯店的居住品質與服務。

交通旅遊處指出，縣府目前正整備觀光環境，積極推動「屏東縣落山風風景特定區」，該風景特定區範圍內有車城福安宮、四重溪溫泉、石門古戰場等人文歷史、及自然景觀與海岸風光，整合出恆春半島新興的觀光文化旅遊廊帶，緊鄰墾丁國家公園，也是進入恆春半島重要門戶，旅遊風景與住宿相結合，希望民眾來半島感受屏南的風光外，也能有舒適的住宿環境，並能增加牡丹鄉、車城鄉等地的民宿量。

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