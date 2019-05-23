台中觀光表現不佳 議員促米其林加持

2019-05-23 11:30

〔記者黃鐘山／台中報導〕交通部觀光局調查，台中市國際觀光客在六都排名第4。市議員陳淑華等人今日在議會說，台中的觀光表現並不好，要求市府從美食小吃著手，並邀請米其林來台中評鑑，提升台中觀光。市府回應，已向米其林表達爭取合作的意願。

市議員陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤聯合質詢指出，根據交通部觀光局2017年國際觀光客來台旅遊調查，台中來客數在全台排第8名，六都排第4位，相對於台中市所擁有的資源來說的確欠佳；而吸引國際觀光客最主要的因素，美食特色小吃排第一。

陳淑華、邱素貞說，台中市有最大夜市逢甲夜市，以及南區忠孝夜市、豐原區廟東商圈等領先全台的創意特色小吃、糕餅產業等，但在國際旅客的到訪上卻大幅落後台北的士林夜市、饒河夜市等，台中有中、西、日式及世界各地美食餐廳，具在地特色及創意小吃，應加強推廣的力道。

陳淑華建議邀請米其林來評鑑台中市的美食及旅遊各項指標，除了有助拉抬台中市的國際旅遊知名度，更可以對台中市的觀光產業、觀光品質的產生激勵作用。

觀旅局長林筱淇表示，盧秀燕市長宣示拚經濟，觀旅局認為米其林指南對於帶動觀光人潮及經濟產值有高度效益，而且台中美食冠全台，觀旅局不但與交通部觀光局反映期盼共同爭取，也與米其林指南台灣代表聯繫，表達爭取合作的意願，未來會持續努力爭取。

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