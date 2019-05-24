高雄國際旅展登場 金門縣府跨海打出機+酒優惠價

2019-05-24 22:20

〔記者吳正庭／金門報導〕高雄國際旅展今天登場，金門縣政府也跨海力搶暑假遊客，金門縣旅行商業同業公會理事長林永標說，為增加買氣，推出金門自由行2天1夜「機+酒」、每人3699元起旅展優惠的平日價，現場還可加購1500元的「神秘大膽島」戰地秘境遊行程。

金門縣政府觀光處科長陳明伶為爭取金門能見度，趁著高雄市長韓國瑜現身的機會，在媒體採訪前的小空隙，力邀韓國瑜到金門一遊，但韓國瑜只來得及微笑，就被人群帶走。

陳明伶說，縣府在「2019高雄國際旅展」設置金門館展位，宣傳即將在暑假舉辦的「浯島夏日嘉年華、親子FUN假趣」活動，為吸引民眾到館，每天舉辦四場次好禮大方送，參加者有機會獲台、金來回機票、金廈來回船票及金門特產等好康禮物。

陳明伶說，高雄國際旅展24日至27日在高雄展覽館舉辦，金門縣旅行商業同業公會理事長林永標、金門縣觀光特產協會理事長李翌漳及金湖飯店股份有限公司董事長李元義等人，均專程趕至參加「金門館」（攤位編號特11）的開幕。

縣府表示，此次旅展除持續宣傳大膽島遊程、自由行春遊加碼500元補助，「浯島夏日嘉年華、親子FUN假趣」為拓展親子旅遊市場，暑假期間（7/1-8/31）推出周周主題活動，內容著重小朋友的體驗及親子互動，歡迎爸爸、媽媽帶小孩來金門玩。

金門旅行公會理事長林永標說，遊客除在高雄國際旅展直接購買行程，也可洽詢旅展PAK專線（082）372121購買。此外，旅展現場還有貢糖、麵線、一條根等多項特產免費品嘗、體驗，並邀請觀光特約解說員提供最完整的旅遊諮詢服務，想搶好康的民眾要把握機會。

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