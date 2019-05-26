參山國家風管處 推松鶴部落輕旅行

2019-05-26 14:44

〔記者歐素美／台中報導〕交通部觀光局參山國家風景管理處推和平區松鶴部落輕旅行，結合在地民宿、餐飲業者及在地青年組成的「谷關泰好玩獵人工作坊」，提供民眾不一樣的選擇，民眾到山城部落旅行，不再「好山好水好無聊」，可以DIY口簧琴、射箭，自己烤豬肉，品嚐具有特色的泰雅風味餐，還有耆老帶路及透過有趣的闖關遊戲，暢遊部落景點，了解在地歷史文化。

和平區松鶴部落青年黃志祥，原本是職業軍人，3年前返回部落居住，發現好山好水好無聊，因此結合志同道合的在地部落青年，去年成立「谷關泰好玩獵人工作坊」，設計各種遊程及闖關遊戲，帶領民眾到國寶級藝師鄭保雄的「握著工藝坊」DIY口簧琴，天氣好時還可以體驗走泰雅獨木橋、設陷阱或體驗DIY射箭，希望藉由深度旅遊，帶給遊客不同體驗。

黃志祥並爭取參山國家風景管理處補助，邀請泰雅族文藝復興畫家米路哈勇，在松鶴部落彩繪7幅泰雅故事牆，並請來72歲耆老蔣正茂（阿海．尤給．諾敏）講述松鶴部落泰雅族人從南投仁愛鄉沿八仙山遷陡到松鶴，以及泰雅紋面、設陷阱及彩虹橋等文化歷史。

最好玩的莫過於「谷關泰好玩獵人工作坊」設計的闖關遊戲，民眾可分為勇士及公主等不同組別，依照主辦單位提供的景點路線，尋找寶物，並以玩具槍完成射擊野生山羊及兔子等任務，闖關成功的同時，也暢遊松鶴部落各景點。除了松鶴部落，也可串連鄰近的裡冷部落及十文溪部落一起玩。

晚上則安排有營火晚會，除了泰雅族歌舞表演，遊客也可DIY烤豬肉，品嚐紅豆飯等泰雅風味餐，並在「谷關泰好玩獵人工作坊」人員帶領下，大跳原住民舞蹈及竹竿舞，還與原住民一起互動合唱。

交通部觀光局參山國家風景管理處梨山管理站主任曾森裕，近日特別安排旅行業者等到松鶴部落踩線，體驗部落輕旅行，希望業者能推出套裝行程，協助推動部落之旅，帶動地方觀光，促進部落繁榮；業者紛表示，行程安排設計十分有趣及吸引人，將結合民宿業者一起推動。

除了業者將配合推出套裝行程，民眾到和平區也可透過「谷關泰好玩獵人工作坊」提供客製化的遊程及闖關遊戲，暢遊裡冷、松鶴及十文溪等部落。

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