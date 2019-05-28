觀光飯店房價年年漲 業者：因日租平台價格未被揭露

2019-05-28 09:44

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中國旅客銳減、國內旅宿市場供過於求，業者苦不堪言，為何國內觀光飯店房價仍年年喊漲？學者表示，這顯示台灣高房價飯店市場並未縮減，真正在哀號的反而是過去以中客團為主的二、三星旅館；飯店業者認為，觀光飯店受觀光局管轄、價格透明，但如Airbnb等未登記的低價房源卻未被揭露，才會讓房價看起來居高不下。

老爺酒店集團執行長沈方正表示，拿10年前的房價和現在比，感覺當然會差很多，但若以複合成長率來看，觀光旅館房價平均每年漲約2%，其實不多。其次是結構性問題，近年進駐台灣的飯店，國際連鎖品牌多過本土品牌，且高檔的很多，如萬豪、文華東方等單價高品牌，但另一方面，Airbnb這類未被登記入案的平價房源近年來也增加不少，只是價格未公開、透明。

高雄餐旅大學副校長劉喜臨表示，觀光飯店主要客源以日本、歐美等國際觀光客為主，景區內的則以國民旅遊為大宗，客群多元化，接散客照樣也能賺錢；因此這幾年市場上真正在哀號的都不是五星飯店，而是中國旅客最愛入住的三星左右的飯店。這也反映出國際旅遊發展趨勢，也就是旅客要不是省錢住最便宜的青年旅館，否則就是肯花錢住頂級的觀光旅館。

劉喜臨說，部分消費者可能對高房價不滿意，但飯店和市場敢賣這麼高價，鐵定有人住，表示台灣高房價市場並未減少。

劉喜臨舉例，位於宜蘭市的蘭城晶英就是一個成功案例，該飯店找到市場定位，例如利用宜蘭在地食材推出櫻桃鴨，廣受國旅客喜愛；興建兒童賽車場、遊樂場等設施，被譽為「兒童的天堂」，成功轉型為高端親子飯店，雖一晚要價上萬元，仍有旅客願意買單。

有趣的是，旅客類型也會影響到飯店房價。劉喜臨表示，接待散客為主的飯店平均價拉高機率就會高，因為散客的房價相對團體旅客高；相反來說，如果一家飯店標公部門的案子，或接待獎勵旅遊和大型團體，旅行社壓低價格，自然會影響每月的平均房價。

國際品牌持續進駐，台灣旅宿市場是否已達飽和？沈方正坦言，國內旅館已供過於求，舊有的飯店已有固定客源，自然不必擔心，反而是這2、3年的新開的飯店短期內恐怕都是利空多的陣痛期，想要生意好並不容易，期待政府推出有內涵的觀光政策，當客人進來時，國內接待能量也已足夠，往中長期來看，這些品牌持續進駐或許是好事。

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