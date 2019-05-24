想當老師快筆記！屏東甄選國小、幼兒園教師 5/27起報名

2019-05-24 20:21

〔記者羅欣貞／屏東報導〕有心投入教職的民眾請注意，屏東縣政府今年將辦理國小教師甄選，普通班名額達25名、英語專長教師及資訊專長教師各10名；5月27日起至6月6日止報名。

屏東縣政府教育處說，屏東縣108學年度國民小學暨幼兒園教師（含代理教師）甄選訂於6月29日（星期六）辦理第一階段初試，依甄選名額之3到5倍篩選進入第二階段複試。

甄選開缺類科及錄取名額，包含國小普通班教師25名；國小英語專長教師及資訊專長教師各10名；國小特殊教育班身心障礙類教師3名；幼兒園教師7名；學前特殊教育班教師2名，以符應各校教學現場所需專長人力。

同時，延續107學年度做法，於近5年內獲得教育部師鐸獎、教育部評選優良特殊教育人員、教育部教學卓越獎（金質獎、銀質獎）等人員，因於教學現場盡心盡力，發揚教育熱情與提升教學知能，108學年度仍持續免予初試，以外加名額進入複試，藉此鼓勵教師能夠提升創新教學並持續教育的熱情。

這次國民小學暨幼兒園教師甄選簡章已公告於屏東縣政府教育處網站及屏東縣108學年度國民小學暨幼兒園聯合甄選網站，報名時間為自5月27日起至6月6日止，相關考試期程、考試科目及錄取資格和聘任規定等事項，請依甄選簡章公告內容為主，屏縣府歡迎教育界新星加入屏東教育的大家庭。

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