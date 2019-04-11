新北國小教師甄選 增列英文能力加分機制及實驗教育組

2019-04-11 20:11

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市教育局昨天公告「108年度國小教師聯合甄選簡章」，其中，報名英語科以外的考生，若具備符合規定的英語能力證照，將可作為今年初試考試加分條件。另外，針對新北市第一所公辦公營忠山實驗小學，也開設實驗教育組供教師報考。

新北市淡水區忠山國小於108學年度將轉型為學校型態實驗小學，從體制內學校創發教育新思路，以社會行動取向的課程設計，發展學校型態實驗教育。對此，今年度國小教師聯合甄選特別增設「實驗教育組」類科，供教師加入實驗教育的行列。

而為了增加教師英語能力，今年報名英文科以外的考生，若具備英語能力相當於CEF語言參考架構B2級者，也可於初試原始成績加2分，帶動學校英語生活化教學。

教育局也說，為了吸引優秀教師於新北市服務，只要近5年曾獲得教育部師鐸獎、教學卓越獎（金質獎或銀質獎）、教育部評選優良特殊教育人員、各縣市評選之特殊優良教師、全國教師工會總聯合會評選之全國SUPER教師獎或新北市教育人員產業工會評選之新北市SUPER教師獎，可免經初試以增額方式直接進入複試，盼優秀教師能加入新北市教育行列。

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