創全國之先！北市國小教師甄選 招考雙語教師

2019-03-15 20:34

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府力推雙語教育，108學年度將有13所國中、小學實施雙語實驗課程，因應眾多學校的師資需求，台北市教育局創全國之先，今年國小教師聯合甄選招考40名雙語教育類科教師，包括自然科、一般體育及視覺藝術3類。

教育局今天公告108學年度公立國小教師聯合甄選簡章，新增「雙語教育」類科，包含自然科學類、一般體育類及視覺藝術類，應試者須同時具備該類專長及流利英語，該類專長是指畢業於相關科、系、所（組）或相關輔系資格；英語流利是指英語相關科、系、所、輔系或其他相關認證（達到CEF架構之B2級以上）。

教育局科長諶亦聰說，甄選分為初試及複試，初試採筆試，包含基礎類科知能（國英數）、專門類科知能等，英語能力符合相當於CEF語言參考架構B2級者，初試總成績加5分。

複試則以全英語教學演示及口試，教學演示由考生依報名類科現場抽題，再依所抽單元進行全英語教學演示，之後進行口試問答，內容以班級經營、共備協同、雙語教學與評量等為主。

教育局說，這次國小教師甄選初試一律採線上報名，4月17日上午9點至22日下午3點半止，至國小教師聯合甄選報名系統登錄報名並完成繳費。

除了招考雙語教師，教育局說，這次甄選開設普通科、英語科、藝術與人文（音樂、視覺藝術）、輔導科、本土語言（閩南語）、系統管理師、特殊教育（身心障礙、資賦優異）共14類科，各類科實際甄選名額，將視各校實際出缺情形，於4月17日下午5點公告於台北市教育局網頁。

為鼓勵優秀代理代課教師參與教師聯合甄選，並降低代理代課教師後續參與各校甄選繳交報名費負擔，教育局表示，凡初試錄取及備取人員參與公立國小學校108學年度代理代課教師甄選，過程不再收取報名費。

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