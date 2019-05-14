〈北部〉花蓮縣教師甄試 開缺13人

2019-05-14

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣已六年沒有辦過教師聯合甄試，花蓮縣議員莊枝財昨在縣議會指出，花蓮代理教師多達四百多人，其中玉里鎮長良國小甚至「全校沒有一個正式老師」，通通都是代理教師，質疑「縣府不是說，窮不能窮教育」？希望縣府應儘快開出更多缺額。縣長徐榛蔚表示，今年確定縣內會開缺十三名教師，將在暑假辦理甄試。

莊枝財說，花蓮縣目前正式老師缺額控管，縣內有四百多個代理老師，比例三分之一，最嚴重的玉里鎮長良國小全校九個老師「全部都是代理老師」，沒有一位正式教師。他說，在國小少子化減班已緩和的現在，希望能夠開缺。

教育處代理處長李裕仁說明，國中小都面臨少子化、減班，花蓮長年控管教師員額，一般學校控管八％員額（開代理教師缺）；此外，花蓮一○一所國小有七十八所原住民重點學校，依原住民教育法必須有三分之一教師是原住民籍，但因聘不到原民師資，也因此導致花蓮縣目前國小老師共一千五百人，代理老師就有四百二十九人、正式老師一○七一人。

教育處表示，花縣聯合教師甄試今年預計開缺國小十個缺額、學前特殊教育三個缺額，簡章預計本月十七日公告，出缺學校及名額預計本月廿三日公佈，試題將與「中區策略聯盟」的新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林等縣市聯合出題，預估會在六月底至七月同步舉辦。

他說，長良國小這學期的二位正式老師，因為參加縣內教師介聘，二人都請調到其他學校，介聘結果八月一日生效後，才會發生全校無正式老師的情況，因此將會優先開缺。

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