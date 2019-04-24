終於開缺了！嘉義縣辦國小教師甄試

2019-04-24 18:22

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣已多年未辦理教師甄試，為提升縣內教學品質，嘉義縣政府今年將舉辦教師甄試，招考國小一般地區英語教師10名，偏遠地區正式教師20名、專聘教師20名；國小附幼教師10名，相關甄試資訊以簡章公布為主，預計6月底進行甄試。

嘉義縣從2008年至今，國小僅曾招聘8名英語教師，今年將招考正式教師，國中部分曾在2015年招聘35位教師，2016年到今年未招考正式教師；由於嘉義縣許多國小位處偏鄉，代理教師多，教師流動率高，為提升教學品質，也因應英語教學發展，因此嘉義縣今年招考多名正式英語教師、偏遠地區正式教師。

而為了偏鄉教育，政府已實施「偏遠地區學校教育發展條例」，以「偏遠地區學校專案聘任教師甄選聘任辦法」公開甄選以契約專案聘任具教師資格的教師，權利義務，視同中小學兼任代課及代理教師聘任辦法之代理教師，為中央勞工主管機關所定依教育人員法令進用編制外之教學人員。

而專聘教師連續任滿6學年，且取得第二專長，表現優良者，於參加現職學校所在地主管機關或現職學校 辦理之專任教師甄選時，應於初試時，予以總分加分之優待；加分比率為百分之10至百分之50。

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