歷史性一刻！竹市「幸福盒子」前結婚派對 同性異性新人立誓言

2019-05-24 15:02

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕司法院釋字第748號解釋施行法在立院三讀通過，今起生效。台灣同性婚姻討論多年終於制定相關明確法律，新竹市政府在護城河畔剛完工的幸福盒子，舉辦「524打開幸福迎接愛」活動，邀請登記結婚的同性及異性伴侶，一起見證愛情，一同走向幸福。

結婚派對現場由沈慧虹副市長替到場的3對新人證婚，包括翊廷與佩茹、王凡與曉盈兩對同性伴侶，以及竹市議員劉崇顯與新婚太太，當沈慧虹詢問新人是否願意給予彼此承諾，「永遠愛你、珍惜你直到地老天長海枯石爛」，3對新人都感動落淚，並大聲喊出「我願意！」

｢相愛的人們都有權利擁有愛！｣沈慧虹表示，台灣正在改變，從今以後，相愛的人都能夠自由的擁抱愛，不僅能擁有家庭的溫暖，最重要的是能得得到法律保障，期盼社會間的意識對立能夠早日化解，台灣一直都是個願意｢接受｣的社會，沒有人會被摒除在平等、自由之外。

參與的兩對同性伴侶新人中，其中翊廷與佩茹恰巧相識於4年前的5月24日，翊廷表示，每年的生日願望就是希望有一天台灣能夠認同同性婚姻，幸運的是，2人在交往過程中，並未受到太大的阻礙，更開心能擁有彼此親友的認同與支持，更加深彼此相守一生的決心， 2人決定把這個值得慶祝的日子當作結婚紀念日，一圓多年來的生日願望。

「謝謝你們為我們做這麼多！」另一對新人王凡與曉盈也感性發言，感謝在場民眾與市府團隊的祝福，她們從國小就認識，自19歲時開始交往，經過20餘年的相知相守，即便剛開始遇到一些挫折，終於在今日修成正果，也感謝市府舉辦結婚派對支持，期盼所有人都能歡喜的迎接這份得來不易的愛情果實。

民政處表示，截至目前為止，竹市各戶政事務所同性伴侶註記件數共計86件，已有6對同性伴侶預約於今日辦理結婚登記，戶政事務所配合新人採專人專櫃方式辦理。

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