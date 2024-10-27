台中草湖太子宮建廟160年 立委何欣純及江啓臣祝賀

草湖太子宮舉辦建廟160年祈安慶成安龍謝土福醮大典，民進黨立委何欣純（右2）、台中市副市長鄭照新（右1）祈福道賀。（記者黃旭磊攝）

2024/10/27 17:00

〔記者黃旭磊／台中報導〕大里區草湖太子宮主祀太子元帥，今天舉辦建廟160年暨重建30周年祈安慶成安龍謝土福醮大典，台中市副市長鄭照新代表市長盧秀燕前往開香參拜祈福，民進黨立委何欣純及民進黨市議員李天生、林德宇等人祝賀，何欣純感謝廟方數百年來持續護佑居民。

草湖太子宮為草湖地區重要信仰中心，今天舉辦重建30周年安龍謝土福醮大典，立法院副院長江啟臣、台中市議員林碧秀及大里區長鄭正忠、霧峰區長張慶庸、台中市工商發展投資策進會副總幹事林家興、大里區農會總幹事賴東陽、前聯勤總司令季麟連上將等賓客，祝賀醮典圓滿順利，草湖太子宮主委林慶輝代表致謝。

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鄭照新說，草湖太子宮信徒來自全國各地，是在地最靈驗宮廟之一，團隊多年來協助從事救苦救難工作，也致力推動慈善教育文化服務，祈求太子元帥庇佑地方無災、民眾賺大錢，更重要是保佑台中市持續欣欣向榮、平安成長。

廟方主祀神明中壇元帥李哪吒，奉祀初期以茅草為頂、竹筒為堵，由於神威顯赫、信徒日增，經數次改建由茅蘆之屋改為土腳厝，但仍以太子廟自居，直到1971年大規模整建才定名為草湖太子宮，至1990年於現址購地千坪重建，何欣純感謝廟方護佑居民數百年。

季麟連表示，30年前曾參與太子宮重建安座大典，榮幸歷經30年再度出席謝土福醮大典，感謝太子爺多年保境安民，也庇佑居民四季平安、四季發財。

前聯勤總司令季麟連上將表示，30年前曾參與太子宮重建安座大典。（讀者提供）

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