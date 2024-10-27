萬聖節、同遊和演唱會人潮加持 北捷創今年週末最高總運量

台北捷運公司26日晚間在捷運淡水站後方廣場舉辦「北捷30民歌演唱會」，北捷派員宣導手扶梯兩側站立。（台北捷運公司提供）

2024/10/27 17:04

〔記者林承鴻／台北報導〕昨（26）日逢萬聖節活動、台灣同志遊行18萬人上街及北捷30民歌演唱會等各項展覽演出，台北捷運創下今年來除補班日以外週末最高總運量，共載運約204.4萬人次。北捷表示，淡水信義線適時加密班距、列車延駛至淡水並增派加班車以紓解人潮，並透過舉牌、廣播等措施，加強宣導電扶梯兩側站立。

台北捷運表示，26日文湖線運量約15.6萬人次、淡水信義線約59.4萬人次、松山新店線約32.4萬人次、中和新蘆線約30.7萬人次、板南線約66.3萬人次，周邊相關活動均按既定疏運計畫，順利疏運活動人潮。

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為慶祝台北捷運公司成立30週年，台北捷運公司和新北捷運公司昨晚在捷運淡水站後方廣場舉辦「北捷30民歌演唱會」，邀請李建復等多位知名民歌手，帶來耳熟能詳的經典民歌。現場人潮一度擠爆，參與人數最高約5000人，北捷還一度在粉絲專頁發文建議民眾勿再前往淡水站。

北捷說明，事前縝密規畫現場動線，辦了5次以上勘查。淡水站除原值班人力外，另增派36位服務人員協助引導月台分流、進出站動線規劃。另為避免人潮推擠也規畫人潮緩衝區，列車延駛至淡水站與增派加班車等措施，活動結束後約10分鐘，即順利完成人潮疏運。

今年是台北捷運公司成立30周年，也是首次攜手新北捷運公司共同合作，本次活動以搭捷運、遊淡水、聽民歌為活動主軸，鼓勵民眾到淡水走走，北捷感謝旅客熱情參與，並配合各項引導措施。

台北捷運公司26日晚間在捷運淡水站後方廣場舉辦「北捷30民歌演唱會，人潮眾多。（台北捷運公司提供）

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