有趣校本課程 台南新興國小體驗製香

新興國小學生展示自己製作不同造型的沉香。（記者楊金城攝）

2022/01/13 22:39

〔記者楊金城／台南報導〕特別的校本課程來體驗學製香，新營新興國小鄰近知名的太子宮，結合太子爺信仰精神，今天（13日）起連2天帶全校94位學生了解燒香的民俗和體驗製作沉香。

校長張菁峯說，新興國小校本課程主題「新興戲說第一廟、哪吒行動e國際」，取哪吒三太子的「正義、孝順、正向、積極」品格和形象，推動鄉土、品格、資訊等課程，培育學生成為感恩惜福、尊重孝順、正向關懷與創新未來的「新興小哪吒」。

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太子爺以最會玩、最愛玩出名，信眾常帶著玩具到太子宮參拜祈福，張菁峯說，學生就從認識在地製香文化與產業出發，展開行動學習。

位在學校對面的「詮立香材」老闆張光啟，原本是製鞋廠廠長，喜愛收藏沉香，後來轉換跑道學習傳統手工製香創立製香廠，提供學生學習場域。

張光啟為學生講解燒香信仰的緣由、沉香的材料與生產的過程，他解說，「燒好香才會有好的福報」，「燒香」是庶民傳統文化，使用天然原料製成的香材，不但表達對神明的尊崇，藉燒香與神明溝通，也不會污染環境。

學生在指導下，體驗手工製作大象、兔子、小熊、星星、耶誕樹等可愛造型的沉香，了解傳統習俗「燒香」的背後意義，也才明白原來每一炷清香的製作需要經過複雜程序。

學生蘇延庭說，和同學一起揉香、壓香完成作品，很不一樣的體驗；學生王敬恆說，過年到宮廟走春燒香拜拜時更有感受。

新營新興國小結合太子爺信仰精神，帶學生了解燒香的民俗和體驗製作沉香。（記者楊金城攝）

學生動手學習製作沉香。（記者楊金城攝）

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