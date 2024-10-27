「2024桃園萬聖城」連續搗蛋9天 首日吸客20萬人次

「2024桃園萬聖城－搗蛋鬼學院」於桃園藝文廣場登場，首日就吸引20萬人湧入，人潮堪比跨年晚會。（觀旅局提供）

2024/10/27 16:58

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「2024桃園萬聖城－搗蛋鬼學院」26日起至11月3日於桃園藝文廣場舉辦，首日吸引20萬人湧入，人潮堪比跨年晚會，市府觀旅局也持續宣導，請民眾多搭乘大眾運輸工具前往會場。

「桃園萬聖城」已是桃園招牌活動，首日晚間「樂活桃園－響樂繽紛」開城演唱會，以及今（27）日重頭戲變裝萬聖踩街活動，讓藝文特區湧入大量遊客及變裝民眾，觀旅局表示，萬聖城接續搗蛋9天，第2個週末是另個活動高潮，除邀請YOYO家族哥哥姊姊、救援小英雄波力領軍帶動跳，11月2日晚間Halloween JUMP由DJ Cookie、MC Johnny Jin以及桃園市街舞協會帶來熱舞電音派對，11月3日晚間與X-Plus創世界共同主辦的Hip Hop Halloween，將邀請MC耀宗、Sunny&Welly等6組嘻哈歌手帶來精彩表演，讓萬聖城最後1日畫下完美句點。

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不過，也有民眾認為今年萬聖城裝飾變少、攤位變多，瞬間湧入的遊客也讓周邊交通更加壅塞，議員黃瓊慧表示，萬聖城開城首日加上有演唱會表演，下午1點半周邊停車位就已滿位，雖有加派警力仍造成中正路周邊交通堵塞，附近居民抱怨連連，而今年主舞台螢幕略小、音效不太好，拍照打卡點比去年還少，布置的東西也偏靜態，很多民眾反應「比起去年的萬聖城，今年的讓他們感到失望」，招商部分也希望市府可以更用心，因為外地攤販很多，建議下次可以跟在地的商家或商圈發展協會合作，才能做出在地特色。

觀旅局表示，今年萬聖城預算較去年略減，去年2000萬元、今年1750萬元，但規模及活動效益更甚歷年，活動首日就吸引20萬人次，去年裝置藝術僅限藝文廣場周邊，今年延伸到大興西路口，也將桃園市立圖書館總館納入，布置範圍大過去年，市集也結合社會局公益彩券宣導活動邀請公益攤位及在地商圈協會參與。

觀旅局表示，萬聖城移至藝文廣場舉辦後，參加人數及活動效益逐年增加，市府跨局處全力動員，針對交通部分，強力宣傳民眾搭乘大眾運輸前往會場，首日搭乘接駁民眾為去年的3倍，假日會場周邊停車場飽和時，即會啟動彈性管制措施，引導車輛改道行駛，並在交通重要路口同德六街（中正路至新埔六街段）、同德五街（中正路至新埔六街段）、藝文一街（同德五街至同德六街段）實施彈性管制，減少在地交通的衝擊。

「2024桃園萬聖城－搗蛋鬼學院」首日就吸引20萬人湧入。（觀旅局提供）

「2024桃園萬聖城－搗蛋鬼學院」首日人潮堪比跨年晚會。（觀旅局提供）

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