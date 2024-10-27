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    林口三井Outlet二館周圍塞爆 當地居民嘆：連停車場都等不到

    林口三井OUTLET二館才剛試營運，就讓周遭交通被塞爆。（資料照）

    林口三井OUTLET二館才剛試營運，就讓周遭交通被塞爆。（資料照）

    2024/10/27 18:51

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕MITSUI OUTLET PARK 林口二館於23日起試營運，預計11月14日正式開幕。一名網友抱怨，在試營運期間吸引許多人潮前往逛街購物，不過卻導致當地的交通直接被塞爆，停車場也都是幾乎等不到的狀況，還有網友指出，現在連車輛出場都還要排隊1小時，進出都成大問題。貼文曝光，引起網友熱議。

    網友近日在臉書社團林口大家庭發文，只見畫面中，文化二路口往林口OUTLET二館的車流量相當凌亂，不少汽、機車都堵在馬路正中間，甚至連公車也被卡住根本動彈不得，讓原PO感嘆，「這邊可能需要警察伯伯協助了，一直在塞都是要去二期的」。

    貼文曝光，不少當地林口居民也紛紛抱怨，「排到頭昏眼花，進不去也繞不出來」、「林口人，一年後再逛吧！」、「再度證明台灣的風景之一是很多人不怕排隊」、「天啊！林口平常上班日塞，現在假日也塞，每天都在塞」、「自從10年前起就已經是交通地獄了，外來人口不停增加」、「照片上的三重客運司機應該會開到很火大」。

    對此，不少內行網友也透露，去林口OUTLET可以避開人潮的時段，「最近要來的話挑平日中午，假日鐵定塞爆，逛起來品質也不好」、「建議過段時間或平日來，不建議開車，搭捷運到A9走過來比較好」、「除非是要搶開幕的優惠，真的建議等幾周後熱潮散了再來慢慢體驗」。

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