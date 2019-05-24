大家都一樣 彰化首對同志新人登記結婚

2019-05-24 14:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕今天（24日）是同婚登記上路首日，彰化縣有2對新人預約登記，上午11點半一對女性伴侶單彥禎、楊佩雯到員林市戶政事務所完成登記結婚，是彰化第一對完成同性結婚伴侶，員林市戶政事務所也播放結婚進行曲慶祝，現場喜氣洋洋。

來自台東的33歲單彥禎與來自員林市的37歲楊佩雯今早在2位女性友人陪伴下前往登記，單彥禎表示跟配偶相識9個月，彼此一見鍾情，兩週前就來戶政事務所辦理同婚註記，終於等到法案通過，開放第一天就來辦理結婚登記，好好紀念。

單彥禎說，結婚前雙方家人都見過面，也很支持兩人結婚，甚至一度要來證婚，種種因素未能前來，兩人打算明年舉辦宴客。兩人未來打算生小孩嗎？楊佩雯說，目前沒考慮到育兒部分，先過好兩人生活比較重要，楊佩雯也說，今天是很特別的日子，感受台灣民主，人人都平等，大家都一樣享有結婚的權力，覺得很棒。

前來證婚的友人尤貞雅今早8點也在台中與配偶完成同婚登記，結束後再陪同10多年好友單彥禎來員林當證婚人，能跟好友同日結婚感到高興，也希望同性戀者不要放棄這個權力。

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