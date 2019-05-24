同性結婚南投已3對登記 粉紅結婚書約添喜氣

2019-05-24 14:51

〔記者劉濱銓／南投報導〕同性結婚今起受理登記！台灣率亞洲之先，開放同性結婚，今天登記首日，截至中午南投縣已有3對完成登記，分別是草屯鎮2對、魚池鄉1對，魚池戶政所表示，同志新人今開心到所內登記完成終生大事，戶政所同仁都給予祝福。

魚池鄉戶政事務所說，該對登記結婚的同志，事前並未預約，是在今天上午一起到戶政所登記，所內同仁則因受過同性登記結婚講習，辦理登記業務都相當順利，約10分鐘就完成。

戶政所說，該對同志新人之前並未辦理「同性伴侶註記」，是在今天直接辦理同性結婚，若之前已有辦理同性伴侶註記者，則可到全台各地戶政所辦理結婚登記，登記結婚後，同性伴侶註記就會註銷。

至於同性結婚上路，過去已辦理同性伴侶註記是否會刪除，內政部將在收集各縣市政府意見後，再做決定，而台灣的同志若想與尚未通過同性結婚的國家人民（如港澳人士）登記同性結婚，則還不允許，不過仍可辦理同性伴侶註記。

水里鄉戶政事務所指出，同性結婚登記上路，所內的結婚書約已經備妥，還以粉紅色紙張凸顯喜氣，民眾可前來索取或是到所內填寫，惟今天上午尚未有民眾辦理登記，此前水里鄉也未有辦理同性伴侶註記的情況，下午是否會有人來辦理同性結婚，還要再觀察。

南投縣政府民政處表示，截至中午南投縣共有3對同性結婚登記，分別是草屯鎮2對、魚池鄉1對，此前縣內已辦理同性伴侶註記者，則有10對。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法