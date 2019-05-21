楊梅體育園區主體工程 明年2月動工

2019-05-21 14:37

［記者謝武雄／桃園報導］市府進行楊梅體育園區整地工程發現紅火蟻入侵，目前正在進行整治，楊梅籍議員涂權吉今天在議會質詢時除關心進度外，也要求市府加強園區管理，不要讓園區淪為垃圾城；市長鄭文燦則表示，目前園區都有圍籬，會請施工單位加強工地管理，另楊梅運動中心等3項主體工程將於明年2月動工。

鄭文燦表示，楊梅體育園區屬於桃園重大工程，分為三階段推動，第一階段是整地工程，整地時發現紅火蟻入侵，目前正進行整治作業，第二階段為裕成路拓寬為12米道路，預計今年7月動工，第三階段，預計則是楊梅運動中心、國家跆拳道訓練中心、體育展演中心等3棟主體工程，預計明年2月陸續動工，111年5月全部完工。

鄭文燦說，裕成路可穿越高速公路涵洞連接到外環道，是省道替代道路，由於裕成路拓寬在即，未來可配合涵洞拓寬並將另一側道路重整連接到環東路，這是很好建議，會責成交通局協調相關單位推動。

體育局長莊佳佳則說，市府新工處正積極進行紅火蟻防治作業，待紅火蟻問題解決後，即可立即進場動工。

涂權吉表示，最近很多民眾向他反映，楊梅體育園區工程似乎停擺，園區被民眾堆置大批垃圾，市府不管理已經讓園區成為垃圾城，另楊梅省道台一線，楊梅、埔心路段塞車嚴重，希望將高速公路涵洞拓寬配合裕成路拓寬工程，成為省道台一線的替代道路。議員也關心楊梅體育園區規劃進度。

楊梅體育園區開發案分成兩期，第一期預定地位於楊梅區台一線裕成路、瑞濱路、產業道路及三民路範圍內，開發面積約4.5公頃、第二期4公頃，總開發經費約50億元，第一期開發計畫已提報內政部核准相關程序，工程費約18.7億元。

其中體育展演中心可舉辦各種大型展演活，國家跆拳道訓練中心將成為南桃園地區國家級跆拳選手培訓基地，另楊梅運動中心內有包括桌球、撞球、舞蹈與技擊教室、體適能健身中心、兒童遊憩區及舞蹈體能館、游泳池等。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法