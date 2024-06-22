新北敬老、愛心卡 7月起計程車、YouBike可使用

新北市府擴大敬老愛心卡使用範圍，七月一日起開放民眾騎乘YouBike。（新北社會局提供）

2024/06/22 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市府擴大敬老愛心卡使用範圍，社會局今年加碼一億五千萬元補助費用，自今年七月一日起，開放民眾使用搭乘計程車及騎乘YouBike，預計超過九十二萬名身障、銀髮族受惠。

搭小黃須認明標章 11家業者配合

新北市社會局長李美珍表示，新北市今年編列近十七億元補助六十五歲以上長者、身心障礙者搭乘大眾運輸，凡持有敬老卡或愛心卡，每月有四百八十點（元）可搭乘市區公車、雙北捷運，去年七月起開放使用範圍至「台鐵列車」、今年元月起可搭乘「桃園機場捷運」，七月起將再擴大使用範圍至「計程車」及YouBike二．○，讓長輩及身心障礙者有更多選擇。

請繼續往下閱讀...

民眾欲使用敬老愛心卡優惠搭乘計程車，必須搭乘指定的十一家「新北敬老愛心計程車」業者，認明「新北敬老愛心車隊」標章，上車地點需在北北基桃宜境內，下車地點則不限，每趟次最高扣抵六十五點，剩餘車資則由票卡內儲值金額扣除；可使用電話或APP叫車，叫車時請務必告知要使用新北市敬老卡、愛心卡，並留下搭乘者聯絡電話及上下車地點。

超過92萬名身障、銀髮族受惠

社會局表示，使用新北敬老卡或愛心卡租借YouBike，須在新北市境內借車，在新北市、台北市或桃園市境內還車，並依現行計費方式扣點，前卅分鐘扣五點，卅分鐘後每卅分鐘扣十點，四小時後至八小時每卅分鐘扣廿點，若點數不足，則租借費用將全額扣卡片中的現金餘額；一小時內轉乘公車或捷運，均享有轉乘優惠。

交通局長鍾鳴時也提醒，自七月一日起須投保「公共自行車傷害險」才能租借YouBike二．○E。

新北市長者自7月1日起用愛心敬老卡點數，可用電話或APP叫計程車，須搭乘指定的十一家業者。（新北社會局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法