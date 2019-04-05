新北稱紅火蟻防治績優 議員也提數據「疫情通報倍增」

2019-04-05 13:40

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府3月初宣布成立「紅火蟻防治專管中心」，並宣稱「從106年6月到107年9月，紅火蟻面積減少225公頃，是北部少數面積下降、且下降最多的城市」，民進黨議員張志豪、鄭宇恩向國家紅火蟻防治中心調閱資料指出，新北市去年疫情通報達258件，為前年122件的一倍，居全國之冠，要求追究相關人員推諉敷衍責任。

張志豪說，他上任之初就在議會針對紅火蟻疫情進行質詢，要求市府提供全市疫情相關資料，但農業局卻以「資料僅國家紅火蟻防治中心才有」為由推託，張志豪、鄭宇恩為此在議會提案，要求建立專案管理中心及精進管理計畫，建構統一回報及防治管制平台。

他指出，農業局在3月發布新聞，表示已召開府級「紅火蟻防治工作小組會議」，下設「紅火蟻專管中心」，以利即時控管個案防治，根據農業局的說法「國家紅火蟻防治中心資料顯示，新北市從2017年6月到2018年9月以來，紅火蟻面積減少225公頃，是北部少數面積有下降、且下降面積最多的城市」。

經張志豪、鄭宇恩向國家紅火蟻中心調閱相關縣市近5年的面積、通報件數資料，卻發現新北市府發布的資料內容大有問題，他表示，據中央資料顯示，新北市紅火蟻面積成長速度遠高於台北、桃園市，從管制通報件數來看，新北市去年258件，不但是前年122件的一倍以上，且相對其他主要縣市，211％的驚人成長速度更高居第一，令人懷疑紅火蟻疫情失控。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/