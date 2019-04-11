防紅火蟻疫情蔓延 議員促竹市全面防治

2019-04-11 15:18

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市紅火蟻蔓延情況已失控？市議員李妍慧、曾資程今天表示，竹市紅火蟻疫情大爆發，幾週來陸續在南寮運動公園、新竹左岸等公共場所和停車場，發現大量紅火蟻蟻丘和紅火蟻蹤跡，呼籲市府儘速撲滅外，各項公共工程施做時，應從土方源頭控管，避免讓外來有問題的土方移入竹市，提醒民眾從事戶外活動，注意紅火蟻，避免踩踏。

李妍慧與曾資程前往南寮運動公園勘查，在停車場、公廁、兒童遊戲區附近土丘上都有黃色的紅火蟻蟻丘警示旗幟，數量超過100支，一大片黃色旗海讓人怵目驚心，甚至只要駕駛人把車停在停車場的下車落腳處，就會發現紅火蟻蟻丘。

李妍慧和曾資程說，春天過後，陸續接獲民眾通報紅火蟻蔓延情形，包括新竹左岸、南寮運動公園及學校和馬路安全島，都可發現紅火蟻的蟻丘，情況越來越嚴重，要求市府正視此問題，儘速盤點、標示及撲滅。

李妍慧說，蟻丘實際數量超過百處，許多蟻丘還來不及插上警示旗幟，這些蟻丘就像地雷，民眾若不慎誤踩，就會驚擾紅火蟻、讓它們傾巢而出，擴大並蔓延，呼籲民眾遠離黃色警示旗，注意不要踩到蟻丘。

李妍慧和曾資程說，南寮運動公園剛完成整建就發現紅火蟻，來源可能是公園整建使用的土方，建議市府從源頭控管，防止紅火蟻疫情蔓延，同時會提案要求市府編列更多的紅火蟻防治預算，並爭取中央防治經費。

曾資程說，除南寮運動公園，頭前溪左岸公園、新竹綠園道、道路中央分隔島，甚至國小都傳出有紅火蟻蹤跡，依據市議會民進黨黨團向國家紅火蟻中心調閱的資料，竹市的紅火蟻防治面積，在5年內由65公頃變成585.66公頃，擴散9倍之多，疫情瀕臨失控，呼籲市府組跨局處單位共同防治，才能有效防治。

市府產發處長吳甲天表示，市府每年僅編90萬元的紅火蟻防治經費，目前已提二備金130萬元的經費，進行新竹左岸紅火蟻的灌注投藥和撒劑，今年國家紅火蟻防治中心也會針對竹市農地山坡地進行防治工作，也會針對紅火蟻區進行列管。

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