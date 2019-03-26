獨家》竹縣紅火蟻入侵 縣府自我檢討「人禍」所致

2019-03-26 19:54

［記者黃美珠／新埔報導］在本報獨家披露紅火蟻入侵新埔區段徵收區後，新竹縣長楊文科一邊責成農業處協助新埔鎮公所即刻進行防治處理，一邊不避諱地做內部檢討！從檢討報告中，縣府直言，新竹縣被紅火蟻入侵14年，近年蟻害擴大到公園、道路、自行車步道、體育場、空品區等公共場域，「人禍」是最重要的原因，因為從縣府局處到鄉鎮市公所顯然都沒有落實防治，不僅沒專人承辦、經費編列不是不足就是掛蛋，對防治工作甚至普遍陌生。楊文科不究既往，但要求從即日起改進且每月會報防治進展。

楊文科責成農業處所做的檢討報告中指出，到今年1月為止，這14年來通報的累積案件數已有1494件，防治面積為1萬833公頃。

為了有效防治，縣府從2005年起依據農委會規定，訂定新竹縣府入侵紅火蟻防治組織圖及權責分工表，但是部分權責單位如工務、教育、交旅處等都沒有編列經費，對權責區域內的已列管處所辦理防治、監測、或是解除列管等工作。

全縣除了尖石、五峰沒有淪陷，其他11個鄉鎮市公所依規每年要編至少防治1次的經費買藥，實際經費視各自應防治的面積而不同，平均每公頃至少需要1000元。

但某蟻害不輕，就在公所自家周邊就一堆蟻丘的鄉鎮，今年應防治的面積是1137公頃，卻僅編列幾十萬元，等於1年下來只能替20％的應防治面積做1次防治而已。

縣長楊文科說，有鑑於新埔田新區段徵收區內公園、道路，或是竹北世興空品計畫區、或是自行車步道、新竹縣第2運動場等，都是低容忍紅火蟻的公共區域，但也已被紅火蟻侵入，縣府各局處除了要確實落實防治工作，各鄉鎮市公所近期也至少必須舉辦1次的防治講習。

他呼籲民眾，如果有發現疑似紅火蟻出沒，可以透過1999通報反應。真的不幸被紅火蟻叮咬了，即便症狀輕微，先用清水、肥皂等清洗患部且冰敷後依舊要立刻就醫。如果有嚴重過敏反應者，應該立刻就醫不可延誤。但無論如何不可抓、揉被叮咬處，以免抓破膿包或皮膚而引發細菌感染。

由於近日新埔持續有鄉親反應紅火蟻實在「太兇」，就連插下的警告旗都被「KO」掉，這種防治法有點「搞笑」，特別是都灑藥了，這些火蟻卻仍「活蹦亂跳」實在駭人。

因此縣府農業處澄清，現在施灑的餌劑不是觸殺型的，是昆蟲生長調節劑，主要是讓蟻后不再生育，以保護周邊其他動物和環境。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/