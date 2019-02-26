紅火蟻攻陷竹市頭前溪高灘地 數百堆蟻丘怵目驚心

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議員曾資程今天表示，他每天巡視頭前溪千甲區高灘地，這幾天突發現有數十堆蟻丘，疑似紅火蟻，且已攻陷環保局設置的空氣品質淨化區千甲段高灘地，3公里的高灘地，已出現數百堆蟻丘，讓人怵目驚心，市府產發處與環保局今天也前往會勘採樣，初判是紅火蟻，已趕緊投藥誘殺蟻穴，但也送農改場做最後確認，也會設立告示牌提醒民眾。
市議員曾資程說，過去從未在頭前溪高灘地發現類似的蟻丘，從這些蟻丘聚集和擴散的樣貌，研判是火紅蟻，而這些蟻丘位在空氣品質淨化區，且延伸擴散到壘球場、棒球場等運動設施區域，等於頭前溪高灘地的運動設施場地都被攻陷，情況很嚴重，尤其此處已有很多民眾來運動及打球，因此要求環保局及產發處都應先投藥誘殺，且必須設立告示牌提醒民眾不要靠近。
此外，曾資程也質疑，過去從未看過這樣上百堆蟻丘出現情況，研判可能是環保局進行運動場、壘球場工程施工時，疑似由包商載運土方挾帶進來的，他也要求環保局要追查廠商土方來源是否乾淨，避免讓蟻丘持續擴大蔓延。
新竹市環保局表示，已會同產發處和廠商現場勘驗，也帶回土方和蟻丘土，若是因工程施工而挾帶進來不乾淨的土方，也會要求廠商做好後續防治工作。
產發處農林畜牧科長蔡麗蓮說，都已先投藥誘殺，但因範圍實在太大、太多，初判目測是紅火蟻，市府會設立告示牌，提醒民眾注意，同時會進行半年的監測觀察期，請民眾不要太恐慌，若被紅火蟻咬，出現嚴重過敏反應者應趕緊就醫。
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頭前溪高灘地的運動公園，最近出現數百堆的蟻丘，研判是紅火蟻。（記者洪美秀攝）
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頭前溪高灘地的運動公園，最近出現數百堆的蟻丘，研判是紅火蟻。（記者洪美秀攝）
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新竹市議員曾資程說，頭前溪高灘地的運動公園，最近出現數百堆的蟻丘，研判是紅火蟻，已請市府產發處和環保局會勘，要求趕緊投藥，同時要豎立告示牌，提醒運動民眾，且要追查土方來源。（記者洪美秀攝）
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頭前溪高灘地的運動公園，最近出現數百堆的蟻丘，研判是紅火蟻。（記者洪美秀攝）
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頭前溪高灘地的運動公園，最近出現數百堆的蟻丘，研判是紅火蟻。（記者洪美秀攝）
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頭前溪高灘地的運動公園，最近出現數百堆的蟻丘，研判是紅火蟻。（記者洪美秀攝）
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頭前溪高灘地的運動公園，最近出現數百堆的蟻丘，研判是紅火蟻。（記者洪美秀攝）
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新竹市產發處和環保局今天也前往頭前溪高灘地會勘，初判是紅火蟻，已先投藥，會啟動防治措施，並提醒民眾注意。（記者洪美秀攝）
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新竹市產發處和環保局今天也前往頭前溪高灘地會勘，初判是紅火蟻，已先投藥，會啟動防治措施，並提醒民眾注意。（記者洪美秀攝）
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