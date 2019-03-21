紅火蟻大爆發！攻佔新埔鎮公所「後院」 入侵兒童公園

2019-03-21 20:18

〔記者黃美珠／新埔報導〕紅火蟻入侵新竹縣新埔鎮公所的「後院」，緊鄰公所的福德街已被焦慮的鄉親私下改名為「火蟻街」！因為隨著田新區段徵收區完工，植栽工程去年引入了人人害怕的紅火蟻。然而防治不力，最近天氣轉熱蟻害大爆發，整條街不僅人行道四處可見蟻丘，就連兒童公園內也有，在現在小孩很多飽受過敏之苦下，鄉親擔心萬一不小心被叮到，就怕小命堪憂。

新埔鎮長林保祿說，公所去年辦花海就已發現紅火蟻，施過1次藥，可惜沒除盡，今年編列31萬買藥給鄉親自由領取，預算額度主要是根據前1年通報的面積來編列，必要時會再追加。

此外，新埔有很多青農採友善耕作，忌諱投藥，再加上紅火蟻交配期會飛，得跨區下藥，而這些餌劑又有保存期限，因此沒有編列大額預算採買。

針對福德街之類的公共區域紅火蟻蔓延，公所會先派人施藥，其次再有大面積發現時，就報給縣府協助。目前就靜待縣府排定時段，可望在4、5月間執行全面撲滅。

勞動黨縣議員陳新源今天實勘，發現在公所、代表會、新埔消防分隊後方的福德街人行道、空地上，就有2處施了藥後插上警告旗的防治點，新埔警方甚至用交通錐幫忙標記，提醒用路人行經小心。但蟻丘已蔓延到周邊花圃，而且都還沒有進行防治。

福德街入夜後有很多鄉親運動或聚會，一旁兒童公園內的草地也有蟻丘出現，陳新源呼籲縣府等相關單位，要防治也要警示，投藥後要在現場插旗提醒民眾。

另外也要重視所有區段徵收或市地重劃等新開發地區所用的植栽！使用前務必先確認有沒有「無紅火蟻證明」，對於建商、園藝等相關業者也要配套要求一起重視和防治。

劉姓鄉親說，紅火蟻就像福壽螺一樣很難清除，他發現兒童公園內有火蟻蹤跡後，每次帶孫子來，就只讓小孩在水泥鋪面上活動，盡量避開草地。

居民陳先生說，現在的小孩很多都有過敏體質，最怕碰到紅火蟻。去年公所以鎮公所為中心，沿著福德街向東、西2側植栽後就有紅火蟻出現，今年大爆發，現在整條街往東到仁愛路過去也都可見，他們私下都把福德街改叫「火蟻街」，現在公園內也有，等到小孩被咬傷了就代誌大條！

縣府農業處說，去年1月中獲報就判定新埔福德街是因植栽引入紅火蟻。如果當初廠商有檢具「無紅火蟻證明」給公所，公所可以對廠商記點、罰錢，用罰款來買藥防治，或直接請廠商負起防治清除的責任。

農業處也說，桃園市已完全被紅火蟻攻陷，影響到新竹縣鄰近的頭前溪北鄉鎮如：湖口、新豐等也幾乎被紅火蟻佔領。依通報點50到100公尺為半徑的範圍作為建議防治面積來換算，目前全縣已有1萬800公頃是建議必須做防治工作的，這在全台來說是數一數二的「大縣」！

為此，農業處今年增加防治經費到1000萬，且以頭前溪為天然防線，全面力保溪南的竹東、寶山、北埔、峨眉等鄉鎮，希望能繼尚未受害的尖石、五峰2鄉，一起成為全縣最後的「淨土」。

針對發生在公園、分隔島、停車場、或是人行步道等，對一般民眾危害比較直接的公共區域，農業處農糧科去年試辦在竹北市莊敬北路的兒22公園、隘口8街高鐵9路生態公園、嘉豐南路復興3路停車場及縣政9路人行道等處，協同防治志工做防治及調查（監測）工作，到今年3月底將完成4點、16場次的示範，成效不錯，今年會續辦。

最近在4月2日早上9點，在新竹縣農會就將有1場防治宣導活動，就是希望增加民眾和相關權責單位對紅火蟻防治的知識，提高防治效能。

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