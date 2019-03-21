紅火蟻大爆發！攻佔新埔鎮公所「後院」 入侵兒童公園

〔記者黃美珠／新埔報導〕紅火蟻入侵新竹縣新埔鎮公所的「後院」，緊鄰公所的福德街已被焦慮的鄉親私下改名為「火蟻街」！因為隨著田新區段徵收區完工，植栽工程去年引入了人人害怕的紅火蟻。然而防治不力，最近天氣轉熱蟻害大爆發，整條街不僅人行道四處可見蟻丘，就連兒童公園內也有，在現在小孩很多飽受過敏之苦下，鄉親擔心萬一不小心被叮到，就怕小命堪憂。
新埔鎮長林保祿說，公所去年辦花海就已發現紅火蟻，施過1次藥，可惜沒除盡，今年編列31萬買藥給鄉親自由領取，預算額度主要是根據前1年通報的面積來編列，必要時會再追加。
此外，新埔有很多青農採友善耕作，忌諱投藥，再加上紅火蟻交配期會飛，得跨區下藥，而這些餌劑又有保存期限，因此沒有編列大額預算採買。
針對福德街之類的公共區域紅火蟻蔓延，公所會先派人施藥，其次再有大面積發現時，就報給縣府協助。目前就靜待縣府排定時段，可望在4、5月間執行全面撲滅。
勞動黨縣議員陳新源今天實勘，發現在公所、代表會、新埔消防分隊後方的福德街人行道、空地上，就有2處施了藥後插上警告旗的防治點，新埔警方甚至用交通錐幫忙標記，提醒用路人行經小心。但蟻丘已蔓延到周邊花圃，而且都還沒有進行防治。
福德街入夜後有很多鄉親運動或聚會，一旁兒童公園內的草地也有蟻丘出現，陳新源呼籲縣府等相關單位，要防治也要警示，投藥後要在現場插旗提醒民眾。
另外也要重視所有區段徵收或市地重劃等新開發地區所用的植栽！使用前務必先確認有沒有「無紅火蟻證明」，對於建商、園藝等相關業者也要配套要求一起重視和防治。
劉姓鄉親說，紅火蟻就像福壽螺一樣很難清除，他發現兒童公園內有火蟻蹤跡後，每次帶孫子來，就只讓小孩在水泥鋪面上活動，盡量避開草地。
居民陳先生說，現在的小孩很多都有過敏體質，最怕碰到紅火蟻。去年公所以鎮公所為中心，沿著福德街向東、西2側植栽後就有紅火蟻出現，今年大爆發，現在整條街往東到仁愛路過去也都可見，他們私下都把福德街改叫「火蟻街」，現在公園內也有，等到小孩被咬傷了就代誌大條！
縣府農業處說，去年1月中獲報就判定新埔福德街是因植栽引入紅火蟻。如果當初廠商有檢具「無紅火蟻證明」給公所，公所可以對廠商記點、罰錢，用罰款來買藥防治，或直接請廠商負起防治清除的責任。
農業處也說，桃園市已完全被紅火蟻攻陷，影響到新竹縣鄰近的頭前溪北鄉鎮如：湖口、新豐等也幾乎被紅火蟻佔領。依通報點50到100公尺為半徑的範圍作為建議防治面積來換算，目前全縣已有1萬800公頃是建議必須做防治工作的，這在全台來說是數一數二的「大縣」！
為此，農業處今年增加防治經費到1000萬，且以頭前溪為天然防線，全面力保溪南的竹東、寶山、北埔、峨眉等鄉鎮，希望能繼尚未受害的尖石、五峰2鄉，一起成為全縣最後的「淨土」。
針對發生在公園、分隔島、停車場、或是人行步道等，對一般民眾危害比較直接的公共區域，農業處農糧科去年試辦在竹北市莊敬北路的兒22公園、隘口8街高鐵9路生態公園、嘉豐南路復興3路停車場及縣政9路人行道等處，協同防治志工做防治及調查（監測）工作，到今年3月底將完成4點、16場次的示範，成效不錯，今年會續辦。
最近在4月2日早上9點，在新竹縣農會就將有1場防治宣導活動，就是希望增加民眾和相關權責單位對紅火蟻防治的知識，提高防治效能。
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新竹縣新埔鎮鎮公所後方、福德街上人行道在蟻丘上趴趴走的紅火蟻，讓人看了就不自覺頭皮發麻，就怕牠們傾巢而出。（記者黃美珠攝）
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新竹縣新埔鎮福德街人行道因為植栽帶入的紅火蟻，已經肆虐到蟻丘處處，擔憂的鄉親開始把「福德街」改名為「火蟻街」。（記者黃美珠攝）
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住在田新區段徵收區附近的鄉親（中）抱著孫兒手指草地上的紅火蟻蟻丘，告訴縣議員陳新源（左2），現在連兒童公園內也有紅火蟻，他們不敢讓孩子靠近。（記者黃美珠攝）
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新竹縣新埔田新區段徵收區兒童公園內的紅火蟻蟻丘。（記者黃美珠攝）
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勞動黨新竹縣議員陳新源實勘新埔鎮公所在福德街防治紅火蟻的成效。（記者黃美珠攝）
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