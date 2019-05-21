木馬屠城？中國出口石材到韓國 竟暗藏紅火蟻

2019-05-21 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕極具攻擊性的紅火蟻會帶來生態和人身安全危機，不少檢疫人員都聞之色變，然而中國廣東出口到韓國的景觀岩石貨櫃中，竟暗藏著4隻紅火蟻，南韓當局不敢大意，立即進行全面消毒。

據《韓國時報》報導，該貨櫃於17日抵達首爾以西的仁川港口，港務人員昨（20日）進行檢查時赫然發現了紅火蟻，立刻啟動防治蟲害的程序。

自2017年9月釜山港遭1000多隻紅火蟻入侵之後，這是韓國第10次發現紅火蟻。紅火蟻可引起人體的過敏反應，最嚴重會導致死亡。

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